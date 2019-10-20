20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı
20 Ekim Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ekim Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
20 Ekim Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri Afili Aşk, Her Yerde Sen, Kimse Bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Ekim Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
20 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Ekim Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
20 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'DE HAFTA SONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET
11:15 DİZİ TV
12:25 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
15:20 HERCAİ
19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER
20:00 KİMSE BİLMEZ 18.BÖLÜM
00:20 SEN ANLAT KARADENİZ
03:15 KANATSIZ KUŞLAR
05:30 CANEVİM
20 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 AKASYA DURAĞI
08:30 SAĞLIKLI PAZARLAR
09:45 MAGAZİN D PAZAR
13:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
14:00 AYHAN SİCİMOĞLU İLE RENKLER
15:00 ZALİM İSTANBUL
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23:45 KONUK (YABANCI SİNEMA)
01:45 KONUK (YABANCI SİNEMA)
03:45 İNCİ KÜPELİ KIZ
04:30 5N1K
20 EKİM PAZAR STAR YAYIN AKIŞI
07:00 YÜKSEK SOSYETE
09:00 BURCU İLE HAFTA SONU
10:15 SEVDİM SENİ BİR KERE
11:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
12:30 KARDEŞ ÇOCUKLARI
15:45 BENİM TATLI YALANIM
18:45 STAR HABER
20:00 OTOBAN
21:45 OTOBAN
23:45 KUZGUN
02:10 TÜRK MÜZİĞİ
02:20 TÜRK MÜZİĞİ
05:10 KİRALIK AŞK
20 EKİM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI
06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
08:15 HAYAT GÜZELDİR
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
15:30 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 AŞK AĞLATIR
00:15 ÇUKUR
02:45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
05:00 PAZAR SÜRPRİZİ
20 EKİM PAZAR FOX YAYIN AKIŞI
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 MUCİZE DOKTOR
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ
15:30 YAPARSIN AŞKIM
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20:00 SAVAŞÇI
00:15 YASAK ELMA
02:45 AŞK YENİDEN
04:45 ŞEVKAT YERİMDAR
06:00 KADIN
20 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 OYNAT BAKALIM
08:30 ÇOOK YAŞA
09:45 OYNAT BAKALIM
10:15 SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL
12:15 MASTERCHEF TÜRKİYE
20:00 O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM
00:15 8X8
02:00 KOMEDİ TÜRKİYE
03:45 OYNAT BAKALIM
05:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
20 EKİM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 ÖMÜR DEDİĞİN
05:45 6 MANTI
06:55 BENİ BÖYLE SEV
08:55 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
11:50 ENİNE BOYUNA
13:00 SU SAVAŞLARI
13:50 AİLELER YARIŞIYOR
15:50 BENİM ADIM MELEK
19:00 ANA HABER
20:00 ELİMİ BIRAKMA
23:55 ŞAMPİYON
02:35 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
04:45 BENİ BÖYLE SEV
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