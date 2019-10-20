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20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı

20 Ekim Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ekim Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı

20 Ekim Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri Afili Aşk, Her Yerde Sen, Kimse Bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Ekim Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

20 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Ekim Pazar Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı

20 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET

11:15 DİZİ TV

12:25 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

15:20 HERCAİ

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 KİMSE BİLMEZ 18.BÖLÜM

00:20 SEN ANLAT KARADENİZ

03:15 KANATSIZ KUŞLAR

05:30 CANEVİM

5 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var? | 5 Ekim Cumartesi yayın akışı

20 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 AKASYA DURAĞI

08:30 SAĞLIKLI PAZARLAR

09:45 MAGAZİN D PAZAR

13:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

14:00 AYHAN SİCİMOĞLU İLE RENKLER

15:00 ZALİM İSTANBUL

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:45 KONUK (YABANCI SİNEMA)

01:45 KONUK (YABANCI SİNEMA)

03:45 İNCİ KÜPELİ KIZ

04:30 5N1K

20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı

20 EKİM PAZAR STAR YAYIN AKIŞI

07:00 YÜKSEK SOSYETE

09:00 BURCU İLE HAFTA SONU

10:15 SEVDİM SENİ BİR KERE

11:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

12:30 KARDEŞ ÇOCUKLARI

15:45 BENİM TATLI YALANIM

18:45 STAR HABER

20:00 OTOBAN

21:45 OTOBAN

23:45 KUZGUN

02:10 TÜRK MÜZİĞİ

02:20 TÜRK MÜZİĞİ

05:10 KİRALIK AŞK

 

20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı

20 EKİM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI

06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 ZAHİDE YETİŞ'LE

15:30 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 AŞK AĞLATIR

00:15 ÇUKUR

02:45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

05:00 PAZAR SÜRPRİZİ

20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı

20 EKİM PAZAR FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 MUCİZE DOKTOR

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ

15:30 YAPARSIN AŞKIM

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20:00 SAVAŞÇI

00:15 YASAK ELMA

02:45 AŞK YENİDEN

04:45 ŞEVKAT YERİMDAR

06:00 KADIN

20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı

20 EKİM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 OYNAT BAKALIM

10:15 SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL   

12:15 MASTERCHEF TÜRKİYE

20:00 O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM

00:15 8X8

02:00 KOMEDİ TÜRKİYE

03:45 OYNAT BAKALIM

05:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

20 Ekim Pazar bugün hangi diziler var? | 20 Ekim Pazar yayın akışı

20 EKİM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 ÖMÜR DEDİĞİN

05:45 6 MANTI

06:55 BENİ BÖYLE SEV

08:55 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

11:50 ENİNE BOYUNA

13:00 SU SAVAŞLARI

13:50 AİLELER YARIŞIYOR

15:50 BENİM ADIM MELEK

19:00 ANA HABER

20:00 ELİMİ BIRAKMA

23:55 ŞAMPİYON

02:35 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

04:45 BENİ BÖYLE SEV

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