20 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi
10.30 Siyah-beyazlı kulüpte yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek.
SÜPER LİG
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM GÜNÜ
10.30 Siyah-beyazlı kulüpte yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. 14 bin 950 üyenin oy kullanabileceği genel kurulda adaylar Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olabilmek için yarışacak. (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Keçiörengücü - Balıkesirspor
16.30 Boluspor - Giresunspor
19.00 Altınordu - Altay
19.00 Adanaspor - İstanbulspor
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG
- 9'uncu hafta maçları oynanacak.
ATLETİZM
- Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail sona erecek.
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
15.15 OGM Ormanspor - Frutti Extra Bursaspor
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş TRC İnşaat - İzmit Belediyespor
14.00 OGM Ormanspor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
15.15 BOTAŞ - Galatasaray
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediye
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
19.00 VakıfBank - Türk Hava Yolları
AVRUPA'DAN FUTBOL
13.00 Alaves - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
15.30 Groningen - Sparta Rotterdam (Halil Dervişoğlu)
15.30 FC Emmen - Fortuna Sittard (Orkun Kökçü)
15.30 St.Pölten - Austria Wien (Tarkan Serbest)
16.00 Sampdoria - Roma (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)
18.00 Rapid Wien - Wolfsberger (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)
19.00 Hoffenheim - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
19.00 Dinamo Moskova - Krasnodar (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)
19.30 Athletic Bilbao - Real Valladolid (Enes Ünal)
21.45 Milan - Lecce (Hakan Çalhanoğlu)
Kaynak: DHA
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