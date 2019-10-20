20 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM GÜNÜ

10.30 Siyah-beyazlı kulüpte yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. 14 bin 950 üyenin oy kullanabileceği genel kurulda adaylar Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olabilmek için yarışacak. (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Balıkesirspor

16.30 Boluspor - Giresunspor

19.00 Altınordu - Altay

19.00 Adanaspor - İstanbulspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG

- 9'uncu hafta maçları oynanacak.

ATLETİZM

- Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail sona erecek.

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

15.15 OGM Ormanspor - Frutti Extra Bursaspor

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş TRC İnşaat - İzmit Belediyespor

14.00 OGM Ormanspor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

15.15 BOTAŞ - Galatasaray

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediye

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

19.00 VakıfBank - Türk Hava Yolları

AVRUPA'DAN FUTBOL

13.00 Alaves - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

15.30 Groningen - Sparta Rotterdam (Halil Dervişoğlu)

15.30 FC Emmen - Fortuna Sittard (Orkun Kökçü)

15.30 St.Pölten - Austria Wien (Tarkan Serbest)

16.00 Sampdoria - Roma (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)

18.00 Rapid Wien - Wolfsberger (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)

19.00 Hoffenheim - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

19.00 Dinamo Moskova - Krasnodar (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi)

19.30 Athletic Bilbao - Real Valladolid (Enes Ünal)

21.45 Milan - Lecce (Hakan Çalhanoğlu)

Kaynak: DHA