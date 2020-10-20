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20 Ekim spor manşetleri | 20 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyet geniş yer aldı. İşte 20 Ekim spor manşetleri...

20 Ekim spor manşetleri | 20 Ekim spor gazetesi sayfaları 1119