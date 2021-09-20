Baldırsokan sineği nedir? Baldırsokan sineğinin zararları nelerdir? Sinekten nasıl korunulur? Nerede ve ne zaman görülür?Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Ali Erbil'in hastalığı 'kaçış sendromu' nedir?ŞOK 20 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Alpina 3'lü cam ankastre set kaçırılmayacak fiyata ŞOK'ta!ŞOK 20 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Lenox Beyaz Banyo Seti özel fiyata ŞOK'taNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 20 Eylül 2021 Pazartesi | Oğlaklar sabırlı olmalı, Kovalar sınırları zorlamaktan kaçınmalı! Peki diğer burçlar! İşte yorumlar...20 Eylül 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Yalancı tekrar bölümüyle Show TV'deSabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!Zülüf ne demek, TDK'ya göre Zülüf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Van’da uyuşturucu operasyonu! 223 kilo eroin ele geçirildi20 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 20 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

20 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Hercai dizisiyle güne başlayan kanal, 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programını ekranlara getiriyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

20 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. 16:20'de Esra Erol'da  ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 20 Eylül 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT