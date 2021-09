Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 20 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



15:00

Stefan Kuntz

İmza Töreni

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor



15:30

Samtredia - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:30

Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



16:30

Ural - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Boluspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



18:00

Dila Gori - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Telavi - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Karabağ - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:15

Al Muharraq - Al Ahed

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



18:30

Veles Moskova - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:30

Rubin Kazan - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:30

CSKA Moskova - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



20:00

Lokomotif Tiflis - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Balıkesirspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



20:00

Ankaragücü - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Varnamo - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

AIK Stockholm - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Hammarby - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Silkeborg - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Benfica - Boavista

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



21:00

Cluj - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Jong PSV - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:30

Frosinone - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:45

Udinese - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Bohemians 1905 - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Barcelona - Granada

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Burgos - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:15

Kopavogur - Stjarnan

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:15

Braga - Tondela

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV