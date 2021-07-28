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20 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Eylül 2021 Pazartesi gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 20 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

20 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 20 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


15:00
Stefan Kuntz
İmza Töreni
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

15:30
Samtredia - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30
Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:30
Ural - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
Boluspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

18:00
Dila Gori - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Telavi - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Karabağ - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

18:15
Al Muharraq - Al Ahed
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

18:30
Veles Moskova - Volgograd
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:30
Rubin Kazan - Zenit
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:30
CSKA Moskova - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV

20:00
Lokomotif Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Balıkesirspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:00
Ankaragücü - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Varnamo - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
AIK Stockholm - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Hammarby - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Silkeborg - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:00
Benfica - Boavista
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00
Cluj - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:00
Jong PSV - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:30
Frosinone - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:45
Udinese - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Barcelona - Granada
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00
Burgos - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:15
Kopavogur - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:15
Braga - Tondela
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
 

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