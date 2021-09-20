20 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 bölümüyle Kanal D'de Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta ile güne başlayan Kanal D akşam ise size ve ailenize keyifli anlar yaşatacak Çok Güzel Hareketler 2 programı şahane skeçleriyle yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geliyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 20 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 12:15'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken hemen ardından Ece Üner ile Susma programı ekrana veriliyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler yeni bölümüyle Kanal D izleyicisiyle buluşuyor... 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Güneşin Kızları 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Kırık Hayatlar 12:15 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler yayın akışıçok güzel hareketler bunlar 2Kanal D