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20 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta ile güne başlayan Kanal D akşam ise size ve ailenize keyifli anlar yaşatacak Çok Güzel Hareketler 2 programı şahane skeçleriyle yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geliyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

20 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Çok Güzel Hareketler 2 bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 20 Eylül 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 12:15'da Demet Akalın'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken hemen ardından Ece Üner ile Susma programı ekrana veriliyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler yeni bölümüyle Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

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