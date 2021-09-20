20 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Öldür Beni Sevgilim Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile başlayan kanal hemen ardından yeni programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ekrana geliyor. Akşam ise başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı yerli sinema Öldür Beni Sevgilim izleyici karşısına çıkıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 20 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile programı ekrana gelirken, hemen ardından Sabahın Sultanı Seda Sayan ve Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekranlarda oluyor. 16.00'da Kiralık Aşk dizisinin eski bölümleri yayınlanırken akşam ise başrolünde Murat Boz'u göreceğiniz Öldür Beni Sevgilim filmi izleyici ile buluşuyor.
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim