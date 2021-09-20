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20 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Öldür Beni Sevgilim Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile başlayan kanal hemen ardından yeni programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ekrana geliyor. Akşam ise başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı yerli sinema Öldür Beni Sevgilim izleyici karşısına çıkıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

20 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Öldür Beni Sevgilim Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 20 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile programı ekrana gelirken, hemen ardından Sabahın Sultanı Seda Sayan ve Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekranlarda oluyor. 16.00'da Kiralık Aşk dizisinin eski bölümleri yayınlanırken akşam ise  başrolünde Murat Boz'u göreceğiniz Öldür Beni Sevgilim filmi izleyici ile buluşuyor.

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Mesut Yar ile

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

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