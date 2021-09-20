20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.05'da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Tövbeler Olsun ile yayına devam ediyor. 12.25'da Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 16.10'da Seksenler ekranlara veriliyor. Akşam ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayınlanıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 20 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.30 saatlerinde Benim Adım Melek ekranlarda olurken 16.10'da Seksenler eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 ekranlarında oluyor. 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 06:00 Tövbeler Olsun (Altyazılı) 09:10 Kalk Gidelim 12:25 Benim Adım Melek 16:10 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı) Seksenleryayın akışıtrt1