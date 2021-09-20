20 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 20 Eylül 2021 Pazartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 20 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:00 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
09:10 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Riccardo Muti Özel Konseri
07:20 Türkiye Atlası
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat - Kolaj
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00 Sinema +
14:40 Dünya Müzik Gelenekleri
15:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
16:00 Eskici
16:30 Sarayın Lezzetleri
17:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
17:45 Geri Dönüşen Sanat
18:00 Hayat Sanat
18:30 Bizim Resmimiz
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Belgesel: Para
20:00 Mim
21:00 Düşüncenin Seyir Defteri
22:00 Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent)
23:30 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Paylaş Benimle
13.45 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
20 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı (Tekrar)
22.45 Güldür Güldür