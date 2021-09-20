Baldırsokan sineği nedir? Baldırsokan sineğinin zararları nelerdir? Sinekten nasıl korunulur? Nerede ve ne zaman görülür?Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Ali Erbil'in hastalığı 'kaçış sendromu' nedir?ŞOK 20 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Alpina 3'lü cam ankastre set kaçırılmayacak fiyata ŞOK'ta!ŞOK 20 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Lenox Beyaz Banyo Seti özel fiyata ŞOK'taNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 20 Eylül 2021 Pazartesi | Oğlaklar sabırlı olmalı, Kovalar sınırları zorlamaktan kaçınmalı! Peki diğer burçlar! İşte yorumlar...20 Eylül 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Yalancı tekrar bölümüyle Show TV'deSabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!Zülüf ne demek, TDK'ya göre Zülüf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Van’da uyuşturucu operasyonu! 223 kilo eroin ele geçirildi20 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 20 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

20 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Tv8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanal, gündüz kuşağında Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa ile devam ediyor. Akşam ise sevilen yarışma programı MasterChef ekranlarda olacak. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

20 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 16:00'te yeni program Zuhal Topal'la Yemekteyiz ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Paylaş Benimle

13.45 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT