20 gündür kayıp olan hurdacı, derede ölü bulundu

ANTALYA'da 25 Aralık'ta ailesi tarafından polise kayıp başvurusu Allahverdi Arıbaş'ın (52) cansız bedeni derede bulundu. Arıbaş'ın kazayla dereye düşüp boğulduğu tahmin ediliyor.

Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Mısırlılar Caddesi üzerinden semt pazarına gidenleryeni köprü olarak bilinen köprü altındaki derenin üzerinde hareketsiz yatan bir erkek görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dereye giremeyince Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu İtfaiye İstasyonu'ndan yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, derenin ortasında hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı.

Yapılan ilk incelemede kişinin öldüğü ve cesedin 25 Aralık'ta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan hurda işi yapan Allahverdi Arıbaş'a ait olduğu belirlendi. Olayı duyan Arıbaş'ın yakınları bölgeye geldi, sinir krizi geçirdi. Alkol tedavisi gördüğü belirlenen Allahverdi Arıbaş'ın kazayla dereye düşüp boğulduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Allahverdi Arıbaş'ın cesedi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

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DHA