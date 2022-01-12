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  3. 20. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi! Aradaki fark iyice arttı!

20. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi! Aradaki fark iyice arttı!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 20 haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un rakipleriyle arasındaki oran farkı iyice arttı.

20. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi! Aradaki fark iyice arttı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında zirveyi etkileyecek takımlardan Konyaspor, Medipol Başalşehir, Fenerbahçe, Hatayspor, Beşiktaş ve Galatasaray haftayı puan kaybıyla tamamladı. Bu skorlar en çok lider Trabzonspor'un işine yaradı. Yeni Malatyaspor'u deviren bordo-mavililer rakipleriyle arasındaki puan farkını yükseltti ve bu durum iddia şampiyonluk oranlarına da yansıdı.

TRABZONSPOR FARKI AÇTI

İddia Risk Yönetimi tarafından, her hafta alınan skorlara ve güncel duruma göre belirlenen şampiyonluk oranları 20. hafta karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Buna göre lider Trabzonspor'un rakipleri arasındaki puan farkı yükselirken, şampiyonluk oranları arasındaki fark da yükseldi. İşte Spor Toto Süper Lig güncel şampiyonluk oranları:

20. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi! Aradaki fark iyice arttı!

20. hafta

Trabzonspor - 1.05 (Eski oran: 1.10)

Konyaspor - 10.00 (Eski oran: 9.00 )

Fenerbahçe - 15.00 (Eski oran: 10.00 )

Başakşehir - 18.00 (Eski oran: 15.00 )

Beşiktaş - 25.00 (Eski oran: 20.00 )

Galatasaray - 60.00 (Eski oran: 40.00 )

20. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi! Aradaki fark iyice arttı!

Geçtiğimiz haftanın şampiyonluk oranları ise şu şekilde:

19. hafta

Trabzonspor - 1.10

Konyaspor - 9.00

Fenerbahçe - 10.00

Başakşehir - 15.00

Beşiktaş - 20.00

Galatasaray - 40.00

Ramazan Sarı
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