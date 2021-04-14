20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Haziran 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
20 HAZİRAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Haziran 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
08:00
Heidelberg - Green Gully
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
08:00
St.Albans - Bentleigh
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
08:00
Nagano - Toyama
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Tegevajaro Miyazaki - Kamatamare
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Sagamihara - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:05
Melbourne City - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi Play-Off Yarı Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV
09:30
Charlestown Azzurri - Adamstown Rosebud
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV
10:00
Ulsan - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
10:00
Imabari - Gifu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
11:00
Kashima Antlers - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Mito - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kitakyushu - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:30
Kumamoto - Tottori
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
16:00
Jaro - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Klubi 04 - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
KPV - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Mjondalen - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Trelleborgs - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Hartlepool - Torquay
İngiltere National League
Bilyoner TV
17:00
Palmeiras - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
FK Panevezys - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:30
Mikkeli - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
İtalya - Galler
UEFA Euro 2020
TRT Spor, İçtimai TV
19:00
İsviçre - Türkiye
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Brann - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Haugesund - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Molde - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Rosenborg - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Akureyri - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
19:00
Kauno Zalgiris - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Fylkir - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Stjarnan - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Umman - Somali
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
21:00
Atlanta United - Philadelphia Union
MLS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00
Valerenga - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
Girona - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2 Play-Off Final
La Liga 123 Youtube, Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
22:00
Nautico - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Bahia - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Internacional - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Cuiaba Esporte - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Chavelines - Deportivo Coopsol
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
22:15
Breidablik - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Keflavik - Leiknir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV