20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

20 HAZİRAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Haziran 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

08:00

Heidelberg - Green Gully

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



08:00

St.Albans - Bentleigh

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



08:00

Nagano - Toyama

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Tegevajaro Miyazaki - Kamatamare

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Sagamihara - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:05

Melbourne City - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi Play-Off Yarı Final

My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV



09:30

Charlestown Azzurri - Adamstown Rosebud

Avustralya NPL Northern

Bilyoner TV



10:00

Ulsan - Seongnam

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



10:00

Imabari - Gifu

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



11:00

Kashima Antlers - Vegalta Sendai

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Mito - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Urawa - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kitakyushu - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kusatsu - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:30

Kumamoto - Tottori

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



16:00

Jaro - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Klubi 04 - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

KPV - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Mjondalen - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:00

Trelleborgs - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Hartlepool - Torquay

İngiltere National League

Bilyoner TV



17:00

Palmeiras - Atletico Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



17:00

FK Panevezys - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:30

Mikkeli - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

İtalya - Galler

UEFA Euro 2020

TRT Spor, İçtimai TV



19:00

İsviçre - Türkiye

UEFA Euro 2020

TRT 1



19:00

Brann - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Haugesund - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Molde - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Rosenborg - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tromsö - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Akureyri - Valur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



19:00

Kauno Zalgiris - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



20:00

Fylkir - Akranes

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

20:00

Stjarnan - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

Umman - Somali

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



21:00

Atlanta United - Philadelphia Union

MLS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:00

Valerenga - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



22:00

Girona - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2 Play-Off Final

La Liga 123 Youtube, Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



22:00

Nautico - Botafogo SP

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Bahia - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:00

Internacional - Ceara

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Cuiaba Esporte - Gremio

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Chavelines - Deportivo Coopsol

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV



22:15

Breidablik - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Keflavik - Leiknir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

