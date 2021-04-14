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20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Haziran 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

20 HAZİRAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Haziran 2021 Pazar gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

08:00
Heidelberg - Green Gully
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

08:00
St.Albans - Bentleigh
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

08:00
Nagano - Toyama
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Tegevajaro Miyazaki - Kamatamare
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Sagamihara - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:05
Melbourne City - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi Play-Off Yarı Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV

09:30
Charlestown Azzurri - Adamstown Rosebud
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV

10:00
Ulsan - Seongnam
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

10:00
Imabari - Gifu
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

11:00
Kashima Antlers - Vegalta Sendai
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Mito - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Urawa - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kitakyushu - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kusatsu - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:30
Kumamoto - Tottori
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

16:00
Jaro - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Klubi 04 - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
KPV - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Mjondalen - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Trelleborgs - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Hartlepool - Torquay
İngiltere National League
Bilyoner TV

17:00
Palmeiras - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
FK Panevezys - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
İtalya - Galler
UEFA Euro 2020
TRT Spor, İçtimai TV

19:00
İsviçre - Türkiye
UEFA Euro 2020
TRT 1

19:00
Brann - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Haugesund - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00

Molde - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Rosenborg - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Akureyri - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

19:00
Kauno Zalgiris - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:00
Fylkir - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Stjarnan - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Umman - Somali
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

21:00
Atlanta United - Philadelphia Union
MLS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00
Valerenga - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

22:00
Girona - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2 Play-Off Final
La Liga 123 Youtube, Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

22:00
Nautico - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Bahia - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Internacional - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Cuiaba Esporte - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Chavelines - Deportivo Coopsol
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV

22:15
Breidablik - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Keflavik - Leiknir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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