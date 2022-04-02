Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 20 Haziran Pazartesi akaryakıt fiyatlarıATV Müge Anlı CANLI izle bugün 20 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeAcun Ilıcalı'nın Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım takipçilerini hayrete düşürdü! Kimse yakıştıramadı! Tepkiler üst üste geldiFaydalarını duyunca severek tüketeceksiniz! Kişniş, sağlığı capcanlı tutuyorDolar haftaya yükselişle başladı! Yatırımcılar döviz bürolarının yolunu tuttu! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıÇağatay Ulusoy'un son halini görenler hayal kırıklığına uğradı! "Enişteme benzemiş"Lezzetiyle kafelerdekini aratmayan, buz gibi serinliğiyle ferahlatan 5 kolay soğuk içecek tarifiMustafa Destici'den Sezgin Tanrıkulu'ya zehir zemberek sözler: " SİHA'lar PKK inlerini vurdukça CHP'li milletvekillerinin de canı yanıyor"Günlük burç yorumları 20 Haziran 2022 Pazartesi |Akrep ağzından çıkan sözlere dikkat et, Balık kafanın karışmasına izin verme!20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Haziran 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi maç programı...

20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Haziran 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


17:00
Bolnisi - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Dinamo Tiflis - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Fredrikstad - Raufoss
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV
19:00
Asane - Ranheim
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Kongsvinger - Grorud
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sandnes - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Skeid - Sogndal
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Dila Gori - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1516
931
250
250
250
300
1554
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum