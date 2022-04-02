20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Haziran 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi maç programı...
20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Haziran 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
17:00
Bolnisi - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Dinamo Tiflis - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Fredrikstad - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Asane - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kongsvinger - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Skeid - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dila Gori - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube