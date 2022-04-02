20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi maç programı...

20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Haziran 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



17:00

Bolnisi - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Dinamo Tiflis - Gagra

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Fredrikstad - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Asane - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Kongsvinger - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandnes - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Skeid - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Dila Gori - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube