20 Haziran 2022 Pazartesi hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kırklareli, Osmaniye, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi hava durumu...

20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in doğusu) ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YALOVA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir'in iç, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, batısı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu kuzey ve doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde İskenderun Körfezi gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren batısı 7; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı ile zamanla geneli 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.