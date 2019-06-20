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  3. 20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek

20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek

''2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz''

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık''

''Bayanlarımız dünyanın gündeminde''

(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Halter ivme kazandı, Tokyo'da yüzümüz gülecek

''Dopingle mücadele konusunda örnekle gösterilen bir ülke olduk''

''2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kota alacağımıza inanıyoruz''

BASKETBOL

10:30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Medya Günü" düzenleyecek

KADINLAR DÜNYA KUPASI

19:00 Hollanda - Kanada

19:00 Kamerun - Yeni Zelanda

22:00 İsveç - ABD

22:00 Tayland - Şili

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

-Bayanlar

16:00 Belçika - İtalya

19:00 Türkiye - Brezilya

DHA

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