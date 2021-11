Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

20 KASIM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10:00

Kashiwa Reysol - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Okayama - Kyoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



11:45

Western United - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bilyoner TV

11:45

WS Wanderers - Sydney FC

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bilyoner TV

12:00

Galatasaray - Ümraniyespor

TFF Elit U16 Ligi

GS TV



13:00

Karacabey Bld. - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Samgurali - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



13:00

Dinamo Minsk - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

Brest - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

Energetik BGU - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

FC Minsk - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

Gomel - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

Slutsk - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:00

Zhodino - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



13:30

Hatayspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

BB Erzurumspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



14:00

Narva - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV





Samara - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Hegelmann Litauen - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



14:05

Perth Glory - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bilyoner TV



14:30

Warta - Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:30

Galatasaray - Ümraniyespor

TFF Elit U17 Ligi

GS TV



14:45

F.Amager - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Brage - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

Orgryte - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

Sundsvall - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

Jammerbugt - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Saburtalo Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:00

Zira - Sebail

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:30

Darmstadt 98 - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



15:30

Hamburg - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



15:30

Hansa Rostock - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



15:30

Leicester City - Chelsea

İngiltere Premier Lig

İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus



15:30

Sheffield Utd - Coventry

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



16:00

Giresunspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

M.Başakşehir - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Menemenspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Celta Vigo - Villarreal

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



16:00

Farul Constanta - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



16:00

Volos - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Frosinone - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Pordenone - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Spal - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Ternana - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:30

BW Linz - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Dornbirn - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Lokomotiv Moskova - Akhmat Grozny

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Atalanta - Spezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



17:00

Bani Yas - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:00

Khorfakkan - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:00

Malmö - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



17:00

Landskrona - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Norrby - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Vasteraas - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Dinamo Zagreb - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Toulouse - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



17:00

Dinamo Tiflis - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



17:00

Dinamo Batum - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



17:00

Dunajska Streda - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Zlate Moravce - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

SKF Sered - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Zilina - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Legion - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



17:00

Bohemians 1905 - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Mlada Boleslav - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sigma Olomouc - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Dunajska Streda - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

SKF Sered - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Zlate Moravce - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Zilina - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



17:00

Jagiellonia - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



17:00

Aalesund - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Asane - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Ham Kam - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Jerv - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Ranheim - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sandnes - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sogndal - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Strommen - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:15

Neftçi Bakü - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:30

Arminia Bielefeld - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:30

B.Dortmund - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



17:30

Hoffenheim - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



17:30

B.Leverkusen - Bochum

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



17:30

Monchengladbach - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



18:00

Aston Villa - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



18:00

Burnley - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



18:00

Newcastle - Brentford

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



18:00

Norwich City - Southampton

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



18:00

Watford - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



18:00

Wolverhampton - West Ham

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



18:00

Real Oviedo - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Dundee United - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Motherwell - Hearts

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

St.Mirren - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Swansea - Blackpool

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



18:00

Dunfermline - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Kilmarnock - Arbroath

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Partick - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Raith - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Suduva - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:15

Sevilla - Alaves

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV, D Smart Youtube



18:15

Cercle Brugge - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV



18:15

Perugia - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



18:30

PSV - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App



19:00

Alanyaspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 1



19:00

Bursaspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2

19:00

PSG - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



19:00

Domzale - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Krasnodar - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Rapid Wien - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

SV Ried - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

Salzburg - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

Domzale - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:05

Istra 1961 - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:15

Al Jazira - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



19:15

Emirates Club - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



19:30

Stal Mielec - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Lazio - Juventus

İtalya Serie A

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



20:00

Banik Ostrava - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sion - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Stromsgodset - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Viking - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:15

Malaga - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Celtic - St.Johnstone

İskoçya Lig Kupası

S Sport Plus



20:30

Union Berlin - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Liverpool - Arsenal

İngiltere Premier Lig

İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus



20:30

Atletico Madrid - Osasuna

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:30

Aris - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Ionikos - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Leuven - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV



20:30

Zulte Waregem - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV



20:30

Vicenza - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



20:45

Sparta Rotterdam - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Bastia - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Caen - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Dunkerque HB - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Le Havre - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Nancy - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Nimes - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Pau - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Valenciennes - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:30

Craiova - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App



22:00

Guabira - A. Palmaflor Vinto

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Lech Poznan - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:15

O. Ljubljana - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



22:15

O. Ljubljana - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



22:30

Werder Bremen - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:30

Almeria - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:30

Confianca - Ponte Preta

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Philadelphia Union - New York Red Bulls

MLS

Bilyoner TV



22:45

Fiorentina - Milan

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Standard Liege - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:45

Lierse - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



23:00

Barcelona - Espanyol

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV



23:00

Rennes - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



23:00

Atletico PR - Bragantino

Copa Sudamericana

S Sport ,S Sport Plus



23:00

Heracles - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV