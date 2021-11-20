TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte, 20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 20 Kasım 2021? sorularının yanıtları...

20 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 20 KASIM?

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 20 Kasım 2021? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

20 KASIM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken - Yabancı Sinema

11:45 Kardeşlerim

15:15 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

20 KASIM CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

20 KASIM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef

15.00 Kırmızı Oda

18:15 Recep İvedik 6

20:00 O Ses Türkiye

20 KASIM CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20 KASIM CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 El Kızı

12:15 Kamera Arkası

14:00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

20 KASIM CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

14:00 Boşver Arkadaş

15:45 En Güzel Bölüm

16.00 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Mutlu Canavar Ailesi

20 KASIM CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

14:00Anjelika Akbar İle Sesler

14:30Anadolu Arkeolojisi15:00 Muhayyelat

15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:30Bir Resim Bir Hikaye

17:00Eşik

17:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

18:00Arşivden Konserler

18:30Bir Kare Bir Anlam

18:45Yeryüzleri

19:00Kelimeler ve Şeyler

20:00Tarihin Ruhu

20:30The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

21:45Film Önü

22:00Yabancı Sinema: Paralel Yaşamlar (La Pointe-Courte)

23:30Film Arkası

20 KASIM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10Yeşil Deniz

09:05Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

12:45Teşkilat (Altyazılı)

15:50Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00Gönül Dağı (Altyazılı)