20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 20 Kasım 2021?
Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 20 Kasım 2021?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte, 20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 20 Kasım 2021? sorularının yanıtları...
20 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 20 KASIM?
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 20 Kasım 2021? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
20 KASIM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken - Yabancı Sinema
11:45 Kardeşlerim
15:15 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
20 KASIM CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
20 KASIM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef
15.00 Kırmızı Oda
18:15 Recep İvedik 6
20:00 O Ses Türkiye
20 KASIM CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20 KASIM CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 El Kızı
12:15 Kamera Arkası
14:00 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
20 KASIM CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
14:00 Boşver Arkadaş
15:45 En Güzel Bölüm
16.00 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Mutlu Canavar Ailesi
20 KASIM CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
14:00Anjelika Akbar İle Sesler
14:30Anadolu Arkeolojisi15:00 Muhayyelat
15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30Bir Resim Bir Hikaye
17:00Eşik
17:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
18:00Arşivden Konserler
18:30Bir Kare Bir Anlam
18:45Yeryüzleri
19:00Kelimeler ve Şeyler
20:00Tarihin Ruhu
20:30The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'
21:45Film Önü
22:00Yabancı Sinema: Paralel Yaşamlar (La Pointe-Courte)
23:30Film Arkası
20 KASIM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10Yeşil Deniz
09:05Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
12:45Teşkilat (Altyazılı)
15:50Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
19:00Ana Haber (Canlı)
20:00Gönül Dağı (Altyazılı)