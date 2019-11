20 Kasım Dünya KOAH gününde KOAH hastalığına dikkat çekildi

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği, dünyada KOAH bilincini artırmak üzere kurulan GOLD (Global Initiative of Obstructive Lung Disease) ve Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde ortak GARD (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases) Türkiye Projesi kapsamında her yıl Dünya KOAH Günü etkinlikleri yaparak toplumda KOAH farkındalığını ve bilincini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda bu yıl Zonguldak'taki Dünya KOAH Günü etkinlikleri BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Solunum Fonksiyon Testleri standının da kurulduğu etkinlikte, Prof. Dr. Meltem Tor, Prof. Dr. Selda Sarıkaya ve Uz Dr. Ayşegül Tomruk Erdem hekimlere yönelik gerçekleştirilen toplantıda bilgilendirmede bulundu.

KOAH tanısı ve epidemiyolojisi, tedavi yaklaşımları ve Pulmoner Rehabilitasyon konularının anlatıldığı toplantıda, KOAH'ın tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğine değinildi. KOAH'ın görülme sıklığının 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20 olduğu ve Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre dünyada 2.9 milyon kişinin ölümüne neden olduğunun vurgulandığı toplantıda, günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH'ın, tüm ölümlerin de yüzde 5.5'inden sorumlu olduğu ve Türkiye'de solunum sistemi hastalıklarından ölenlerin yüzde 61.5'nin KOAH nedeniyle yaşamlarını kaybettiği belirtildi.

KOAH hastalığının nedenlerine değinilen etkinlikte, dünyada en yaygın görülen risk faktörünün tütün kullanımı olduğu, sigara içenlerin içmeyenlere göre daha fazla solunumsal şikayetlere ve solunum fonksiyon kaybına sahip olduğuna dikkat çekildi. İç ortam, dış ortam, hava kirliliği, mesleki toz ve zararlı gaz maruziyetinin de KOAH gelişimine neden olduğunun ifade edildiği konuşmalarda araştırmaların hava kirliliğinin arttığı dönemlerde KOAH'a bağlı ölümlerin de arttığına işaret ettiği ve fiziksel aktivitede azalma ve hareketsizliğin de artık bir risk faktörü olarak kabul edildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen program, KOAH hastalığının nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi şikayetlerle ortaya çıktığı ve bu belirtileri taşıyanların mutlaka basit ve ağrısız bir test olan "nefes ölçüm testi" yapmaları gerektiği uyarısı ile sonlandırıldı.

Kaynak: İHA