20 maç ceza alan Amedsporlu Mansur Çalar şimdi de tırnaklarıyla saldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve küme düşme tehlikesi olan Amed Sportif Faaliyetler, Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildi. Amedsporlu oyuncusu Mansur Çalar, geçtiğimiz dönem rakip futbolculara jiletle saldırmıştı. Çalar, şimdi de Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnakları ile saldırdı.

İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan müsabakanın ikinci devresine Amed Sportif Faaliyetler iyi başladı. 66. dakikada Amedspor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Batuhan'ın vuruşunda top kaleci Batuhan'da kaldı. Hekimoğlu Trabzon 79. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Volkan rakibine yaptığı faul sonrasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

SAHADA VE TRİBÜNDE GERGİNLİK

Hekimoğlu Trabzon 88. dakikada 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed Haşim düzgün vuruşla kaleci Abdülaziz'i mağlup etti. Amedspor 90+2.dakikada 10 kişi kaldı. Hekimoğlu Trabzon atağında kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini düşüren Yiğitcan kırmızı kart gördü. Saha bir anda karıştı. Rakibine sert giren Mansur çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Amedspor 9 kişi kaldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sahada ve tribünde gerginlik yaşandı.

Amedsporlu Mansur Çalar, Trabzon ekibinde forma giyen Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Bilindiği üzere Mansur, Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç men cezası almıştı.

MANSUR ÇALAR KİMDİR?

Mansur Çalar 24 Şubat 1986 Batman doğumludur.

33 yaşındaki futbolcu daha önce Eyüpspor, Diyarbakır BB, Menemen Belediye ve Akçaabat takımlarında forma giymiştir.

Mansur Çalar, orta saha - ön libero mevkisinde forma giymektedir.