20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Mart 2022 Pazar maç programı...
20 MART 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Mart 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
18:15
KAS Eupen - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:15
Atromitos - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Volos - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Frosinone - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Tondela - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
VVV Venlo - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:00
Beşiktaş - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports HD 1
19:00
Lens - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:00
Menemenspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
SV Ried - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:00
WSG Tirol - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:00
Jwaneng Galaxy - Esperance Tunis
CAF Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
19:05
Hajduk Split - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Lokomotif Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovnuli Liga
19:30
Maribor - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Zenit - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:30
Lechia Gdansk - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Maribor - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Inter - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Cincinnati - Miami FC
MLS
Bilyoner TV
20:00
New York City - Philadelphia Union
MLS
Bilyoner TV
20:00
New York RB 2 - Loudoun United
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
20:00
Isloch Minsk - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
St.Gallen - Luzern
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Jablonec - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:15
Middlesbrough - Chelsea
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:15
Lugo - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
20:15
Valladolid - Las Palmas
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
20:30
Bayern Münih - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
20:30
Burnley - Southampton
İngiltere Premier Lig
Ertelendi
Futbol
20:30
Osasuna - Levante
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Charleroi - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Seraing - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Panetolikos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:45
G.A. Eagles - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Santa Clara - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Ajaccio - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Amiens - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Dunkerque HB - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Grenoble - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Guingamp - Nancy
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Niort - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Paris FC - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Sochaux - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Toronto FC - DC United
MLS
Bilyoner TV
22:00
Twente - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Lech Poznan - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:00
Ferroviaria - Mirassol
Brezilya Campeonato Paulista
Bilyoner TV
22:00
Ponte Preta - Ituano
Brezilya Campeonato Paulista
Bilyoner TV
22:00
Santo Andre - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista
Bilyoner TV
22:00
Santos - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista
Bilyoner TV
22:00
Sao Bernardo - Guarani
Brezilya Campeonato Paulista
Bilyoner TV
22:00
Sao Paulo - Botafogo SP
Brezilya Campeonato Paulista
Bilyoner TV
22:00
Belouizdad - Etoile Sahel
CAF Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
22:00
Sagrada - Wydad
CAF Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
22:30
Werder Bremen - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
22:30
LA Galaxy 2 - Orlando City
MLS
Bilyoner TV
22:30
Young Boys - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Cagliari - Milan
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Antwerp - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Waasland Beveren - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Nantes - Lille
Fransa Ligue 1
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Rayo Vallecano - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Bilyoner TV
23:00
Atlanta United - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV
23:00
Detroit - Charleston
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
23:00
NEC Nijmegen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:00
Girona - Ibiza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
23:30
Guimaraes - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Cienciano - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV