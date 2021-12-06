20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Mart 2022 Pazar maç programı...

20 MART 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Mart 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



18:15

KAS Eupen - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15

Atromitos - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Volos - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Frosinone - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Tondela - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

VVV Venlo - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

Beşiktaş - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports HD 1

19:00

Lens - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00

Menemenspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

SV Ried - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:00

WSG Tirol - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:00

Jwaneng Galaxy - Esperance Tunis

CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

19:05

Hajduk Split - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Lokomotif Tiflis - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovnuli Liga

19:30

Maribor - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Zenit - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:30

Lechia Gdansk - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Maribor - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Inter - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00

Cincinnati - Miami FC

MLS

Bilyoner TV

20:00

New York City - Philadelphia Union

MLS

Bilyoner TV

20:00

New York RB 2 - Loudoun United

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

20:00

Isloch Minsk - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

St.Gallen - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Jablonec - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:15

Middlesbrough - Chelsea

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:15

Lugo - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:15

Valladolid - Las Palmas

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:30

Bayern Münih - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:30

Burnley - Southampton

İngiltere Premier Lig

Ertelendi

Futbol

20:30

Osasuna - Levante

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30

Charleroi - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Seraing - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Panetolikos - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:45

G.A. Eagles - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Santa Clara - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Ajaccio - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Amiens - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Dunkerque HB - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Grenoble - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Guingamp - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Niort - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Paris FC - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Sochaux - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Toronto FC - DC United

MLS

Bilyoner TV

22:00

Twente - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Lech Poznan - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:00

Ferroviaria - Mirassol

Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00

Ponte Preta - Ituano

Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00

Santo Andre - Inter de Limeira

Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00

Santos - Agua Santa

Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00

Sao Bernardo - Guarani

Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00

Sao Paulo - Botafogo SP

Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00

Belouizdad - Etoile Sahel

CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

22:00

Sagrada - Wydad

CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

22:30

Werder Bremen - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:30

LA Galaxy 2 - Orlando City

MLS

Bilyoner TV

22:30

Young Boys - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45

Cagliari - Milan

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45

Antwerp - Zulte Waregem

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Waasland Beveren - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Nantes - Lille

Fransa Ligue 1

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Rayo Vallecano - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Bilyoner TV

23:00

Atlanta United - Montreal Impact

MLS

Bilyoner TV

23:00

Detroit - Charleston

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

23:00

NEC Nijmegen - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:00

Girona - Ibiza

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:30

Guimaraes - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

Cienciano - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV