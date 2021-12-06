Resmi Gazete'de bugün (20.03.2022) | 20 Mart 2022 Resmi Gazete kararları20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıOtel odasında korkunç son! 17 yaşındaki genç kız çıplak şekilde ölü bulundu!Rusya'dan tedirgin eden uyarı! Mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşabilir!Meteoroloji uyardı: Kar yağışı sürüyor! O illerde şiddetli rüzgar etkili olacak! İşte 20 Mart 2022 Pazar hava durumuKolemanit ne demek, TDK'ya göre Kolemanit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Alpay Özalan, CHP'nin köprü şaheserini öyle bir tiye aldı ki! "CHP, 10 bin sene sonra tekerlek icat edebilir"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emekli bayram ikramiyesi yatacak mı, ne zaman yatacak?Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi! Bu defa onlar "Berhudar" olacak! İşte, merak edilen rakamlar...Beşiktaş 1– 1 Hatayspor | Maç sonucu
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20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Mart 2022 Pazar maç programı...

20 MART 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG  KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Mart 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

18:15
KAS Eupen - Mechelen
Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15
Atromitos - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15
Volos - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15
Frosinone - Benevento
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30
Tondela - Arouca
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30
VVV Venlo - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00
Beşiktaş - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports HD 1 

19:00
Lens - Clermont
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00
Menemenspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
SV Ried - Altach
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:00
WSG Tirol - Admira
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:00
Jwaneng Galaxy - Esperance Tunis
CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

19:05
Hajduk Split - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Lokomotif Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovnuli Liga

19:30
Maribor - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Zenit - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:30
Lechia Gdansk - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30
Maribor - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Inter - Fiorentina
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Cincinnati - Miami FC
MLS

Bilyoner TV

20:00
New York City - Philadelphia Union
MLS

Bilyoner TV

20:00
New York RB 2 - Loudoun United
ABD USL Championship

USL Championship Youtube

20:00
Isloch Minsk - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00
St.Gallen - Luzern
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Jablonec - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:15
Middlesbrough - Chelsea
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:15
Lugo - Real Oviedo
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:15
Valladolid - Las Palmas
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

20:30
Bayern Münih - Union Berlin
Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:30
Burnley - Southampton
İngiltere Premier Lig

Ertelendi

Futbol
20:30
Osasuna - Levante
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Charleroi - Cercle Brugge
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Seraing - Leuven
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Panetolikos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:45
G.A. Eagles - Cambuur
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Santa Clara - Belenenses
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00
Ajaccio - Nimes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Amiens - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Dunkerque HB - Valenciennes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Grenoble - Bastia
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Guingamp - Nancy
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Niort - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Paris FC - Pau
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Sochaux - Rodez
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
Toronto FC - DC United
MLS

Bilyoner TV

22:00
Twente - Zwolle
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00
Lech Poznan - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:00
Ferroviaria - Mirassol
Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00
Ponte Preta - Ituano
Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00
Santo Andre - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00
Santos - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00
Sao Bernardo - Guarani
Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00
Sao Paulo - Botafogo SP
Brezilya Campeonato Paulista

Bilyoner TV

22:00
Belouizdad - Etoile Sahel
CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

22:00
Sagrada - Wydad
CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

22:30
Werder Bremen - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:30
LA Galaxy 2 - Orlando City
MLS

Bilyoner TV

22:30
Young Boys - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:45
Cagliari - Milan
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
Antwerp - Zulte Waregem
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45
Waasland Beveren - Lommel
Belçika 1. B Ligi

 Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Nantes - Lille
Fransa Ligue 1

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Rayo Vallecano - Atletico Madrid
İspanya La Liga

Bilyoner TV

23:00
Atlanta United - Montreal Impact
MLS

Bilyoner TV

23:00
Detroit - Charleston
ABD USL Championship

USL Championship Youtube

23:00
NEC Nijmegen - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:00
Girona - Ibiza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:30
Guimaraes - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS

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23:30
Cienciano - Sport Boys
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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