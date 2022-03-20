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20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Mart 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....

6 MART 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

20 MART PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Adı Sevgi
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
00:20 Adı Sevgi

20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

20 MART PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Camdaki Kız
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz

20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

20 MART PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Tokatçı

20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

20 MART PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Yeşil Deniz
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yaşamın Kıyısında Nabız
13:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
16:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

20 MART PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13İstiklal Marşı

05:15Sade Saz

05:30Kısa Film Kuşağı

06:00Aramızda Müzik Var

06:45Sessizce

07:00Geziyorum

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Sinema +

08:45Kelimeler ve Şeyler

09:45Geri Dönüşen Sanat

10:00Western: Şafakta Ölüm (Rage at Dawn)

11:30Musikişinas

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)

14:45Randevu

15:00Yabancı Sinema: Nar Bağı (Pomegranate Orchard)

16:45Ahenk

17:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

17:30Türk Caz Standartları Enstitüsü

18:15Fotoğraflar

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza)

21:30Kısa Film Kuşağı

22:00Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)

00:45Western: Şafakta Ölüm (Rage at Dawn)

02:15Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)

04:45Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

20 MART PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kadının Eseri
12:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gol Kralı
21:45 Yasak Elma

20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

20 MART PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2

​​​​​​​20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

20 MART PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panoroma
15:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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