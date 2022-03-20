​​​​​​​20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Mart 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....

6 MART 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

20 MART PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Adı Sevgi

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi

00:20 Adı Sevgi

20 MART PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Camdaki Kız

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

20 MART PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

21:45 Tokatçı

20 MART PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Yeşil Deniz

08:20 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yaşamın Kıyısında Nabız

13:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

16:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

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20 MART PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13İstiklal Marşı

05:15Sade Saz

05:30Kısa Film Kuşağı

06:00Aramızda Müzik Var

06:45Sessizce

07:00Geziyorum

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Sinema +

08:45Kelimeler ve Şeyler

09:45Geri Dönüşen Sanat

10:00Western: Şafakta Ölüm (Rage at Dawn)

11:30Musikişinas

12:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)

14:45Randevu

15:00Yabancı Sinema: Nar Bağı (Pomegranate Orchard)

16:45Ahenk

17:00Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

17:30Türk Caz Standartları Enstitüsü

18:15Fotoğraflar

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza)

21:30Kısa Film Kuşağı

22:00Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)

00:45Western: Şafakta Ölüm (Rage at Dawn)

02:15Yabancı Sinema: Mesaj (Contact)

04:45Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

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20 MART PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kadının Eseri

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gol Kralı

21:45 Yasak Elma

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20 MART PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

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20 MART PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panoroma

15:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra