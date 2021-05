20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

20 MAYIS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Mayıs 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



15:00

Ali Koç

Basın Toplantısı

FB TV, Smart Spor Kanal 82, TRT Spor, Bein Sports



15:00

Nasaf Qarshi - Altyn Asyr

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



16:00

Kırşehir Bld. - Sakaryaspor

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok



17:00

Ravshan - Dordoi Bishkek

AFC Asya Kupası

Spor SmartSmart Spor HD



18:00

Kauno Zalgiris - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:00

Viktoria Plzen - Slavia Prag

Çekya Kupası Final

Bilyoner TV



19:00

Fredrikstad - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Grorud - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ull Kisa - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

AC Horsens - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lyngby - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:05

Khujand - Alay Osh

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



19:30

Lecce - Venezia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:30

Malmö - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Genk - Antwerp

Belçika Pro League Play Off

Tivibu Spor 3Bilyoner TV



19:45

NEC Nijmegen - Roda

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



20:00

Sporting Gijon - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Malaga - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Kocaelispor - Hekimoğlu

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok



20:00

Tranmare - Morecambe

İngiltere EFL League 2 Play-Off

Bein Sports 4, Bilyoner TV



20:00

Banga - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



21:30

Rosenborg - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:45

Monza - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Anderlecht - Club Brugge

Belçika Pro League Play Off

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:00

Aarhus - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



22:00

FC Emmen - NAC Breda

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:15

Dundee FC - Kilmarnock

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



22:30

Rayo Vallecano - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:30

Real Zaragoza - Castellon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV