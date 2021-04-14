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  3. 20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

20 MAYIS 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Mayıs 2021 Perşembe gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


15:00
Ali Koç
Basın Toplantısı
FB TV, Smart Spor Kanal 82, TRT Spor, Bein Sports

15:00
Nasaf Qarshi - Altyn Asyr
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

16:00
Kırşehir Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

17:00
Ravshan - Dordoi Bishkek
AFC Asya Kupası
Spor SmartSmart Spor HD

18:00
Kauno Zalgiris - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Viktoria Plzen - Slavia Prag
Çekya Kupası Final
Bilyoner TV

19:00
Fredrikstad - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Grorud - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ull Kisa - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
AC Horsens - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lyngby - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:05
Khujand - Alay Osh
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

19:30
Lecce - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

19:30
Malmö - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Genk - Antwerp
Belçika Pro League Play Off
Tivibu Spor 3Bilyoner TV

19:45
NEC Nijmegen - Roda
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

20:00
Sporting Gijon - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00
Malaga - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00
Kocaelispor - Hekimoğlu
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

20:00
Tranmare - Morecambe
İngiltere EFL League 2 Play-Off
Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:00
Banga - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

21:30
Rosenborg - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:45
Monza - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Anderlecht - Club Brugge
Belçika Pro League Play Off
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:00
Aarhus - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

22:00
FC Emmen - NAC Breda
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:15
Dundee FC - Kilmarnock
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:30
Rayo Vallecano - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30
Real Zaragoza - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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