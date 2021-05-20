20 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı | Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX TV'de

20 Mayıs 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 11.00'da hafta içi her gün yayınlanan, Çağla Şikel'in sunuculuğunu üstlendiği "Çağla ile Yeni Bir Gün" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX TV'de...

20 MAYIS 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:45 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Muhsin, Doruk'un kafasındaki kurşunu çıkarmak için elinden geleni ardına koyar. Fakat bu riskli operasyonu hastaya kalıcı bir zarar vermeden gerçekleştirmek mümkün görünmemektedir. Tüm bunlar yaşanırken hastanede bir yandan da salgın tehdidi baş göstermektedir. Salgına karşı tedbirlerin maksimum seviyeye çıkarıldığı hastanede Ferman, umutsuz bir vaka üstlenmeye karar verir.

(FOX TV)