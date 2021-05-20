20 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT1'de
20 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Türkan Hanım'ın Konağı" var. 14.00'da "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT1'de...
20 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 10.15'te "Türkan Hanım'ın Konağı" yayınlanacak 14.00'da ise "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" ekranlarda olacak. 20.00'da Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT1'de...
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI
03:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:35 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ
Yerinden edilen Kıbrıs Türkleri Lefkoşa'ya varır. Buradaki en büyük sıkıntı erzak ve kalacak yer olmamasıdır. Binlerce insan zorlu hayat koşulları altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır. Bu esnada Rauf Denktaş ile Ankaralı, Makaryos’un ele geçirdiği yemek stoğunu almak için tehlikeli plan kurar.
(TRT1)