20 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT1'de

20 Mayıs 2021 Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 10.15'te "Türkan Hanım'ın Konağı" yayınlanacak 14.00'da ise "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" ekranlarda olacak. 20.00'da Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT1'de...

20 MAYIS 2021 PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI

03:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

05:35 Vuslat

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ

Yerinden edilen Kıbrıs Türkleri Lefkoşa'ya varır. Buradaki en büyük sıkıntı erzak ve kalacak yer olmamasıdır. Binlerce insan zorlu hayat koşulları altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır. Bu esnada Rauf Denktaş ile Ankaralı, Makaryos’un ele geçirdiği yemek stoğunu almak için tehlikeli plan kurar.

(TRT1)



