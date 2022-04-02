20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma maç programı...

20 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

16:00

Bodrumspor - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

16:30

Portekiz - İsveç

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv,

16:30

İspanya - Belçika

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv,

17:00

Boluspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 2

17:00

Tuzlaspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

18:00

Honka - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

FC Minsk - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

Istra 1961 - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Antalyaspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Gaziantep FK - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Denizlispor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1

20:00

Balıkesirspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 2

20:00

İstanbulspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 4

20:00

Karacabey Bld. - Tarsus İY

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Bilyoner TV

20:00

Altach - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00

TSV Hartberg - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00

LASK - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00

Arsenal Dzyarzhynsk - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:05

Lokomotiv Zagreb - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Cosenza - Vicenza

İtalya Serie B

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:30

Kaiserslautern - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2 Play-Out

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Torino - Roma

İtalya Serie A

Bilyoner TV

21:45

Inverness - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45

Bohemians 1905 - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Derry City - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Drogheda - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

St. Patricks - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Real Madrid - Real Betis

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus

22:00

Rayo Vallecano - Levante

İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

22:00

Real Zaragoza - Lugo

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV