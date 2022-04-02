20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Mayıs 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma maç programı...
20 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
16:00
Bodrumspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın yok
16:30
Portekiz - İsveç
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv,
16:30
İspanya - Belçika
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv,
17:00
Boluspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 2
17:00
Tuzlaspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
18:00
Honka - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
FC Minsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Istra 1961 - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Antalyaspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Gaziantep FK - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Denizlispor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1
20:00
Balıkesirspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 2
20:00
İstanbulspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports 4
20:00
Karacabey Bld. - Tarsus İY
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Bilyoner TV
20:00
Altach - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:00
TSV Hartberg - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:00
LASK - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
20:00
Arsenal Dzyarzhynsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:05
Lokomotiv Zagreb - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Cosenza - Vicenza
İtalya Serie B
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:30
Kaiserslautern - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2 Play-Out
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Torino - Roma
İtalya Serie A
Bilyoner TV
21:45
Inverness - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
21:45
Bohemians 1905 - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Derry City - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Drogheda - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Real Madrid - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus
22:00
Rayo Vallecano - Levante
İspanya La Liga
Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
22:00
Real Zaragoza - Lugo
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV