Hatayspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?On Numara sonuçları 20 Mayıs 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 20 Mayıs 2022Adana Demirspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika! 20 Mayıs 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Başakşehir – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! "Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz."Gelinim Mutfakta 20 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Mayıs 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma maç programı...

20 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Mayıs 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

16:00
Bodrumspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

16:30
Portekiz - İsveç
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv,

16:30
İspanya - Belçika
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv,

17:00
Boluspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 2

17:00
Tuzlaspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

18:00
Honka - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga

 Bilyoner TV

18:00
FC Minsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga

 Bilyoner TV

19:00
Istra 1961 - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

 Bilyoner TV

20:00
Antalyaspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00
Gaziantep FK - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00
Denizlispor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig

 Bein Sports Max 1

20:00
Balıkesirspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 2

20:00
İstanbulspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports 4

20:00
Karacabey Bld. - Tarsus İY
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Bilyoner TV

20:00
Altach - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00
TSV Hartberg - SV Ried
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00
LASK - Admira
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

20:00
Arsenal Dzyarzhynsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:05
Lokomotiv Zagreb - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Cosenza - Vicenza
İtalya Serie B

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:30
Kaiserslautern - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2 Play-Out

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Torino - Roma
İtalya Serie A

Bilyoner TV

21:45
Inverness - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Derry City - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Drogheda - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00
Real Madrid - Real Betis
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus

22:00
Rayo Vallecano - Levante
İspanya La Liga

Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

22:00
Real Zaragoza - Lugo
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
748
740
39
58
209
144
780
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum