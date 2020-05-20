20 Mayıs bugün hangi diziler var? |20 Mayıs Çarşamba yayın akışı

20 Mayıs Salı bugün hangi diziler var? Koronavirüs yüzünden dizilere ara verilmiş ve artık TV'de eski filmler yer almaya başladı. Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Mayıs Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

20 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Mayıs Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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20 Mayıs Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Son Durak

01:00 Evde Biz Bize

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20 Mayıs Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:45 Aşk-ı Memnu

13.00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:15 İlk Öpücük

22:45 İlk Öpücük

00:45 Galip Derviş

02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

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20 Mayıs Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 EVDE HAREKET ZAMANI

10.45 KİRALIK AŞK

13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.45 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 KETENPERE

22:30 KETENPERE

00:15 ARAMIZDA KALSIN

02:30 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN BEREKETİ

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20 Mayıs Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Gelin Evi

13:00 Kalp Atışı

14:45 Refika İle Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Oflu Hoca'nın şifresi

22:00 Güldür Güldür Show

23:45 İçerde

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20 Mayıs Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:30 İKİNCİ ŞANS

22:30 SORMA NEDEN?

01:00 ŞEVKAT YERİMDAR

02:00 FATİH SAVAŞ İLE SAHUR SOHBETLERİ

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20 Mayıs Çarşamba TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

10:00 Survivor Ekstra

12.30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:15 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:30 Oynat Bakalım

03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doya Doya Moda

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20 Mayıs Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

05.30 Sağlıklı Mutfak

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"

11:40 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 3'Te 3 Tarih

00:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

01:00 Kuşlarla Yolculuk