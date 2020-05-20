20 Mayıs bugün hangi diziler var? |20 Mayıs Çarşamba yayın akışı
20 Mayıs Çarşamba kanallarda neler var? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Mayıs Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
20 Mayıs Salı bugün hangi diziler var? Koronavirüs yüzünden dizilere ara verilmiş ve artık TV'de eski filmler yer almaya başladı. Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Mayıs Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
20 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Mayıs Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
20 Mayıs Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Son Durak
01:00 Evde Biz Bize
20 Mayıs Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:45 Aşk-ı Memnu
13.00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:15 İlk Öpücük
22:45 İlk Öpücük
00:45 Galip Derviş
02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
20 Mayıs Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 EVDE HAREKET ZAMANI
10.45 KİRALIK AŞK
13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.45 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 KETENPERE
22:30 KETENPERE
00:15 ARAMIZDA KALSIN
02:30 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN BEREKETİ
20 Mayıs Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Gelin Evi
13:00 Kalp Atışı
14:45 Refika İle Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Oflu Hoca'nın şifresi
22:00 Güldür Güldür Show
23:45 İçerde
20 Mayıs Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:30 İKİNCİ ŞANS
22:30 SORMA NEDEN?
01:00 ŞEVKAT YERİMDAR
02:00 FATİH SAVAŞ İLE SAHUR SOHBETLERİ
20 Mayıs Çarşamba TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
10:00 Survivor Ekstra
12.30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:15 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:30 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Doya Doya Moda
20 Mayıs Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
05.30 Sağlıklı Mutfak
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"
11:40 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 3'Te 3 Tarih
00:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
01:00 Kuşlarla Yolculuk
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