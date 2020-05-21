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20 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim alacak? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 20 Mayıs Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

20 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Elif,Dilek, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Gelinler bugün Pilavlı karnıyarık  yapacak.. İşte gelinlerin aldığı puanlar ve günün şanslı kazanını haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Sebzeli tavuk kapama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sebzeli tavuk kapamaSebzeli tavuk kapama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sebzeli tavuk kapama

Eski yarışmacılardan Dilek bu haftanın yeni yarışmacısı oldu. Hızlı bir girişle yarışmaya katılan Dilek başarılı olacak mı? Bugün kimin çeyrek altın sahibi olacağı birazdan belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta da bugün en yüksek puanı toplayan Hatice oldu. Kural ihlali yapan Hatice çeyrek altını alamadı. Çeyrek altın sahibi Elif oldu.

Gelinim Mutfakta kazananı ⇒ ....oldu

Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu ⇒...oldu

KAYNANALARIN VERDİĞİ PUANLAR

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin: 5 (kendi gelini)

Elif Gelin: 2 puan 

Neslihan Gelin:3 puan                                          

Dilek Gelin: 1 puan

Fatma Kaynana

Dilek Gelin: 3  puan (kendi gelini)

Elif Gelin: 5 puan

Neslihan gelin 1 puan

Hatice Gelin: 4 puan

Çiğdem kaynana:

Elif gelin: 5 Puan (kendi gelini)

Neslihan gelin: 3 puan

Dilek gelin: 1 puan                                                                     

Hatice gelin: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Neslihan gelin:  (kendi gelini)

Elif gelin:  puan

Dilek gelin:  puan 

Hatice gelin:  puan

Magazin Editörü

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