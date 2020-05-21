20 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim alacak? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 20 Mayıs Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Elif,Dilek, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Gelinler bugün Pilavlı karnıyarık yapacak.. İşte gelinlerin aldığı puanlar ve günün şanslı kazanını haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
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Eski yarışmacılardan Dilek bu haftanın yeni yarışmacısı oldu. Hızlı bir girişle yarışmaya katılan Dilek başarılı olacak mı? Bugün kimin çeyrek altın sahibi olacağı birazdan belli olacak.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta da bugün en yüksek puanı toplayan Hatice oldu. Kural ihlali yapan Hatice çeyrek altını alamadı. Çeyrek altın sahibi Elif oldu.
Gelinim Mutfakta kazananı ⇒ ....oldu
Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu ⇒...oldu
KAYNANALARIN VERDİĞİ PUANLAR
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: 5 (kendi gelini)
Elif Gelin: 2 puan
Neslihan Gelin:3 puan
Dilek Gelin: 1 puan
Fatma Kaynana
Dilek Gelin: 3 puan (kendi gelini)
Elif Gelin: 5 puan
Neslihan gelin 1 puan
Hatice Gelin: 4 puan
Çiğdem kaynana:
Elif gelin: 5 Puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: 3 puan
Dilek gelin: 1 puan
Hatice gelin: 1 puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: (kendi gelini)
Elif gelin: puan
Dilek gelin: puan
Hatice gelin: puan
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