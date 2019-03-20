"20 milyar dolarlık ithal malın yerli üretimi sağlandı"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, yurt dışından ithal edilen ürünlerin Türkiye'de ikamesine yönelik ciddi bir çalışma ve hedef olduğunu belirterek, "Geçen yıl 42 ürün eşleştirildi. 20 milyar dolarlık ithalatını yaptığımız yurt dışı sanayi ürününün, Türkiye'deki yerli sanayicilerimizle konuşularak, eşleştirilerek üretimi sağlandı." dedi.

Asansör kabininden otomatik kapı sistemlerine, elektronik aksamlardan güvenlik sistemleri ve aksesuarlarına kadar birçok ürünün görücüye çıktığı Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı (Avrasya Asansör Fuarı), CNR Expo Yeşilköy'de açıldı.

İstanbul Fuarcılık organizasyonuyla Tüm Asansör Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TASİAD) ile Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) iş birliğinde gerçekleşen fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ünal, sanayide yerliliğin ve milliliğin önemine işaret etti.

Sanayide yerli ve milli dönüşüm, sanayinin ihracattaki payının artırılması ve bu alanda cari fazla verilmesi gibi konulara değinen Ünal, ithal edilen sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi için Ocak 2018'de başlatılan İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı'nı hatırlattı.

Ünal, şunları kaydetti:

"Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de ikamesine yönelik ciddi bir çalışma ve hedef var. Geçen yıl 42 ürün eşleştirildi. 20 milyar dolarlık ithalatını yaptığımız yurt dışı sanayi ürününün, Türkiye'deki yerli sanayicilerimizle konuşularak, eşleştirilerek üretimi sağlandı. İkinci faza geçiyoruz. 'Toplamda 978 ürün, ara mal' diyoruz, cari açığımıza 105 milyar dolar sebebiyet veren çekirdek teknolojisinden ara mamule kadar Türkiye'deki sanayicilerle yerlileştirilmesine başlandı."

Gerek TOKİ gerekse kamu ihalelerinde yerli ürünün alınmasını teşvik ettiklerini belirten Ünal, sanayide yerli ve milli dönüşümün ülkeye sağladığı katma değere işaret etti. Ünal, başta savunma sanayi olmak üzere asansörden motora, yazılımdan kimyaya kadar diğer tüm yatay sektörlerde yerli üretim oranını yüzde 80'e ulaştırmanın artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı.





- "Asansörde de müteahhitlik gibi dünyada ikinci olmalıydık"





İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da asansör sektöründe yerlilik oranının yüksek olmasını istediklerini ifade ederek, asansör parçaları üretimi noktasında önemli markalara sahip olduklarını ancak sektör paydaşlarını buluşturma noktasında kamunun yetersiz kaldığını belirtti.

Yerli asansör kullanma konusunda verilen teşviklerin daha fazla olması gerektiğini vurgulayan Tellioğlu, yurt dışında müteahhitlik sektöründe olduğu gibi asansörde de ikinci olmaları gerektiğini söyledi.

Tellioğlu, "Devletimizden talebimiz; müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinin daha çok desteklenerek sektörün yurt dışına yönlendirilmesi. Türkiye'de üretilen inşaat malzemelerinin, asansör de bunlar arasında önemlilerden bir tanesidir, onun da yurt dışına yönlendirilmesi lazım. Ama ondan önce Türkiye'de asansör üretiminin daha çok yerliye döndürülmesi teşvik edilmeli." şeklinde konuştu.





- "Asansör sektörümüz son 6-7 yıldır çok ciddi mesafe kaydetti"





TASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Gökhan ise fuara çok ciddi ziyaretçiler beklediklerini ifade ederek, fuara ilginin yoğun olduğunu, 150 firmanın standı bulunduğunu söyledi.

Gökhan, "Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımız sonucunda, asansör sektörümüz son 6-7 yıldır çok ciddi mesafe kaydetti. En önemlisi güvenlik seviyelerini arttırdık. Devlet-özel sektör iş birliği içerisinde kontrol mekanizmaları oluşturarak güvenlik seviyelerini arttırdık." diye konuştu.







- "Amacımız sektörde küresel marka çıkarmak"





ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, bu fuarlar sayesinde Türk üreticiler arasında 2-3 küresel marka çıkarmak istediklerini ifade ederek, bunun birlik ve beraberlikle gerçekleşebileceğini kaydetti.

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut da halihazırda 3 binden fazla işletmesi olan sektörün 50 bin civarında kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Bulut, "Türk asansör sektörü, 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmi ve 2 milyar dolara yaklaşan pazar büyüklüğüyle ekonomimizin önemli dinamikleri arasında yer almaktadır." dedi.

Türk asansör sanayisi ürünlerinin AB ülkelerinin yanı sıra tüm dünyada tercih edilmeye başlandığını aktaran Bulut, dünya ile rekabet etme kapasitesine ulaşan Türk ürünlerine özellikle kamuda pozitif ayrıcalık sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bulut, "CNR Avrasya Asansör Fuarı'nın misyonu, iç ve dış piyasalarda Türk asansör sektörünün pazar payını artırmak, dış ticaretteki mevcut açığı kapatarak ihracatımızın ithalatı aşmasını sağlamaktır." dedi.





- Fuar, ihracatı artırmayı hedefliyor





CNR Expo'da 25 bin metrekarelik sergi alanında organize edilen Avrasya Asansör Fuarı, sektörün 1 milyar dolar olan ihracatını daha da artırmayı hedefliyor.

Asansör kabininden otomatik kapı sistemlerine, elektronik aksamlardan güvenlik sistemlerine ve aksesuarlarına kadar birçok ürünün görücüye çıktığı fuara, 30'u yabancı olmak üzere toplamda 150 firma katılıyor. Fuarı, 35 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Aralarında Almanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, İran, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Rusya ve Türk Cumhuriyetler, Cezayir, Fas, Ukrayna ve Pakistan'ın da bulunduğu 32 ülkeden gelen alım heyetlerinin fuarda katılımcı firmalarla görüşmeler yaparak yeni iş bağlantıları kurması hedefleniyor.

Fuar kapsamında, asansörlerde periyodik bakım ve uygulamalar gibi konularda çeşitli seminerler de düzenleniyor. Asansör sektörü için oldukça önemli olan "EN 81-20/Teknik Mevzuat Eğitimi", RoyalCert Operasyon Müdürü ve makine mühendisi Muzaffer Yaşar tarafından 23 Mart'ta genel bir bakış açısı ile ele alınacak.

Kaynak: AA