20 milyar metreküp suyu israf ediyoruz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prf. Dr. Yusuf Demir, "Maalesef Türkiye su fakirliği sınırında olan ülke. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına yıllık 8 bin metre küpün üzerinde su olması lazım. Şu anda kişi başına düşen su varlığı bin 300 metre küp. Bu hızla devam ederse önümüzdeki 20 yılda bin metre küpün altına düşer" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesinde "Türkiye'de tarım öğretiminin 173 yılı" konulu programda konuşan Prf. Dr. Yusuf Demir, "Maalesef bugün suyu doğru kullanamıyoruz. Çok hor kullanıyoruz. Türkiye'nin 112 milyar metre küp suyu var, 45 milyar metre küpünü gündelik hayatta kullanıyoruz. 33 milyar metre küpünü tarımda kullanıyoruz. Tarımda kullandığımızın suyun 20 milyar metre küpünü israf ediyoruz. Çok büyük bir israfımız var. Doğru sulama yapmıyoruz, doğru su kullanmıyoruz. Evlerimizde ve diğer bölgelerde kullandığımız suları da aynı şekilde israf ediyoruz. Bizim bu konuda toplumumuzu bilinçlendirmemiz lazım. Bununla ilgili sıfır atık projesi var, bunları bir bütün haline getirdiğimizde, inşallah küresel iklim değişimi üzerindeki insan oğlunun etkilerini asgariye indireceğiz. Biz çevreyi ne kadar çok kirletirsek, bu zarar doğayı etkiliyor ve iklimi etkiliyor" diye konuştu.

"Türkiye'yi su zengini bir ülke olarak biliyorlar" diyen Yusuf Demir, "Maalesef Türkiye su fakirliği sınırında olan ülke. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına yıllık 8 bin metre küpün üzerinde su olması lazım. Şu anda kişi başına düşen su varlığı bin 300 metre küp. Bu hızla devam ederse önümüzdeki 20 yılda bin metre küpün altına düşer. Nüfusumuz artıyor. Karadeniz bölgesinde kişi başına düşen su miktarı fazla iken, Marmara ve Ege bölgesinde fakirlik sınırının altına indik. Mevcut suyumuzu kirletmeden doğru kullanmamız lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA