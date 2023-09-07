20 milyonluk vurgun iddiası

Kocaeli'de yatırım vaadiyle 23 kişiyi 20 milyon TL dolandırdığı iddia edilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, "2012 yılından beri mağdurlarla tanışmama rağmen beni uzun süre şikayet etmediler, zira o dönemde yatırımları karşılığında...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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20 milyonluk vurgun iddiası

Kocaeli'de yatırım vaadiyle 23 kişiyi 20 milyon TL dolandırdığı iddia edilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, "2012 yılından beri mağdurlarla tanışmama rağmen beni uzun süre şikayet etmediler, zira o dönemde yatırımları karşılığında benden para alıyorlardı. Eski eşimin olayla bir ilişkisi yoktur. Onu bilerek yargılamaya çekmeye çalışıyorlar. Bunu kabul etmiyor, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kocaeli'de bir sigorta firmasında çalışan Murat İ. ve eski eşi Buse A., iddiaya göre 23 vatandaşı kâr vaadiyle kandırdı. Yatırım yapılacağını zanneden vatandaşlar ise çifte güvenerek paralarını yatırdı. Çiftin telefonlarını açmaması ve sosyal medya hesaplarında lüks içinde yaşamasından şüphelenen mağdurlar, şikayette bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, Murat İ. ve Buse A.'nın çeşitli yollarla 23 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. 13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan Murat İ. tutuklanırken, Buse A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Masak raporunda belirtilen pek çok para hareketi kayıtlara geçmemiştir"

Olaya ilişkin görülen davanın 7. celsesi 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Murat İ. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Buse A. ise duruşmaya katılmadı. Konuya ilişkin savunma yapan mağdur avukatı Özge Akbaş, "Bilirkişi raporu eksiktir, kabul etmiyoruz. Masak raporunda belirtilen pek çok para hareketi kayıtlara geçmemiştir. Mağdurlardan alınan paraların çok daha fazla olduğunu belirledik. Sanıklar Buse ve Murat İ. arasında yakalanmadan önce aralarında para geçişi olmuş. Sanık Buse'nin de tutuklanmasını istiyoruz. Murat İ. ve Buse A. yakalanmadan kısa süre önce çok sayıda yurt dışı bahis sitesiyle oyun oynayarak bu paraları Payfiks, Papara, Paribu isimli sitelere aktarmışlardır. Bu sitelere yazı yazılarak sanıkların hesap hareketleri, paraların üçüncü kişiye aktarılıp aktarılmadığı, aktarıldıysa hesap isimleri ve sıcak soğuk hesap işlemlerinin incelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Mağdur avukatı Duygu Çelik'te taleplerini ileterek Buse A.'nın tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları Selami Ulusinan, dolandırıcılık unsurlarının oluşmadığını belirterek, Murat İ.'nin tahliyesini talep etti.

"Uzun süre şikayet etmediler"

Suçlamaları kabul etmeyerek savunma yapan Murat İ. ise "2012 yılından beri mağdurlarla tanışmama rağmen beni uzun süre şikayet etmediler, zira o dönemde yatırımları karşılığında benden para alıyorlardı. Buse'nin olayla bir ilişkisi yoktur. Onu bilerek yargılamaya çekmeye çalışıyorlar. Bunu kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık önceki duruşmada, "Müşterilerin bana verdikleri paraları kripto ve borsa olarak yatırdım. Müşterilerime bu yatırımlarla para kazandırdım. Onları kandırmadım, kendilerine hediye çekleri verdim. Bahis oynadım ve paraları kaybettim. Bu sebeple ödemeleri yapamadım" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme heyeti, bilirkişiden rapor alınmasına ve Murat İ'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

20 milyonluk vurgun iddiası

20 milyonluk vurgun iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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