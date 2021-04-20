20 Nisan 2021 Salı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? Geçtiğimiz güne yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın ikinci gününe düşüşle başladı. Gram altın 462 TL seviyelerinde güne başlarken tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Peki 20 Nisan 2021 Salı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL?

1 16 Altın fiyatlarında yaşanan değişim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bizlerde fiyatlardaki son duruma haberimizde yer verdik. Düne göre düşüş gözlenirken fiyatların gün içinde yükselişe geçmesi bekleniyor.