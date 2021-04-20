20 Nisan 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı|Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 20 Nisan 2021 Salı akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Hekimoğlu" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 20 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

KANAL D 20 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı bir karateci olan üniversite öğrencisi Merve Yaldız, antreman esnasında önce öksürmeye başlar ardından da hiçbir darbe almamasına rağmen ağzından kan gelir. Apar topar hastaneye kaldırılan Merve ile Hekimoğlu ve ekibi ilgilenecektir. Kanamanın nerden geldiğini araştıran Hekimoğlu’nun işi, kızın bir düzelip bir bozulan sağlık durumu yüzünden hayli zor olacaktır. Bir de üstüne Merve’nin kontrolcü ve pimpirikli annesinin müdahaleleri eklenince genç kız ölümle burun buruna gelir.

Hekimoğlu’nun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Orhan, ona destek olmak için sıra dışı bir yönteme başvururken, Hekimoğlu’nun da kendisi için farklı planları olduğundan habersizdir. İkili arasında kimin av kimin avcı olduğunun birbirine karıştığı anda Hekimoğlu hem vakayı çözmek için hem de Orhan ile arasındaki durumu açıklığa kavuşturmak için büyük aydınlanma yaşar. Mehmet Ali’nin istifasının etkileri hem ekip hem de Hekimoğlu üstünde devam etmektedir.

(KAYNAK: KANAL D)