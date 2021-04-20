20 Nisan 2021 Salı yayın Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 20 Nisan 2021 Salı yayın gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Hababam Sınıfı" yayınlanacak.
20 Nisan 2021 Salı yayın Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi "Hababam Sınıfı" ekranlarda yerini alacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 20 Nisan 2021 Salı yayın Show TV yayın akışı...
SHOW TV 20 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı