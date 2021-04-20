20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları bugünvatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

20 NİSAN SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah,Ulus Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Mimaroba Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 20.04.2021 02:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.04.2021 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.04.2021 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

20 NİSAN SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 20.04.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 20.04.2021 12:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:20.04.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.04.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : CUMHURİYET MAHALLESİ ANKARA CADDESİ VE ATATÜRK CADDESİ ARASINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER:CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ



MAMAK

Arıza Tarihi: 20.04.2021 07:30:00

Tamir Tarihi: 20.04.2021 17:00:00

Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 17.00a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Kutlu mahallesi'nin alt kotları ile Dereboyu caddesi



PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 19.04.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 19.04.2021 17:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi, Sirkeli Yeşilova,Yeşilyurt Mahallesi Su Inşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 3-El Yüklenici Firması tarafından yapılacak DY1 Depo-Özel Harekat Merkezi Arası 250'lik Duktil boru İletim Hattı Bağlantı Çalışması nedeniyle 19.04.2021 Pazartesi günü saat 08.00-17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilova,Yeşilyurt mahallesinin bir kısmı ve Abadan Mahallesi



BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.04.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 20.04.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ,TOKİ KONUTLARI SOKAK VE BİR KISMI

20 NİSAN SALI İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - MALTEPE

20.04.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 09:20 -11:20 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

KINIK - OSMANİYE

20.04.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

OSMANİYE MAHALLESİ TAMAMEN ANA BOU ARIZASI NEDENİYLE 08:30 İLE 10:00 SAATLER ARASI SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR .

MENDERES - ÇUKURALTI

20.04.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖZDERE ÇUKURALTI MAHALLESİ 2322 SOKAK YOLUN ÜST TARAFLARI VE CİVARI.

MENEMEN - BELEN

20.04.2021 saat 08:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

URLA - SIRA, YENİ

19.04.2021 saat 14:25 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

20 NİSAN SALI İSU SU KESİNTİSİ

Şehitler Mah. / Gölcük

20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Piyalepaşa Mah. / Gölcük

20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Çiftlik Mah. / Gölcük

20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Mersincik Mah. / Derince

20/04/2021 09:05:27 ile 20/04/2021 11:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.