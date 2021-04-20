20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
Bugün İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli'de gerçekleşecek su kesinti listeleri 4 ilin su idare sayfasından yayımlandı. 20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla internette bakılan bu konuyla ilgili biz de detayları haberimizde yer verdik.
20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları bugünvatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
20 NİSAN SALI İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sinanoba Mah,Ulus Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Mimaroba Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.04.2021 02:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dereağzı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.04.2021 08:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Telsiz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.04.2021 08:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
20 NİSAN SALI ASKİ SU KESİNTİSİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 20.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:20.04.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.04.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : CUMHURİYET MAHALLESİ ANKARA CADDESİ VE ATATÜRK CADDESİ ARASINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER:CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
MAMAK
Arıza Tarihi: 20.04.2021 07:30:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 17.00a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Kutlu mahallesi'nin alt kotları ile Dereboyu caddesi
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 19.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 17:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Sirkeli Yeşilova,Yeşilyurt Mahallesi Su Inşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 3-El Yüklenici Firması tarafından yapılacak DY1 Depo-Özel Harekat Merkezi Arası 250'lik Duktil boru İletim Hattı Bağlantı Çalışması nedeniyle 19.04.2021 Pazartesi günü saat 08.00-17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilova,Yeşilyurt mahallesinin bir kısmı ve Abadan Mahallesi
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 20.04.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ,TOKİ KONUTLARI SOKAK VE BİR KISMI
20 NİSAN SALI İZSU SU KESİNTİSİ
BERGAMA - MALTEPE
20.04.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 09:20 -11:20 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
KINIK - OSMANİYE
20.04.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
OSMANİYE MAHALLESİ TAMAMEN ANA BOU ARIZASI NEDENİYLE 08:30 İLE 10:00 SAATLER ARASI SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR .
MENDERES - ÇUKURALTI
20.04.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖZDERE ÇUKURALTI MAHALLESİ 2322 SOKAK YOLUN ÜST TARAFLARI VE CİVARI.
MENEMEN - BELEN
20.04.2021 saat 08:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
URLA - SIRA, YENİ
19.04.2021 saat 14:25 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
20 NİSAN SALI İSU SU KESİNTİSİ
Şehitler Mah. / Gölcük
20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Piyalepaşa Mah. / Gölcük
20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Çiftlik Mah. / Gölcük
20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Mersincik Mah. / Derince
20/04/2021 09:05:27 ile 20/04/2021 11:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.