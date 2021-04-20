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20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

Bugün İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli'de gerçekleşecek su kesinti listeleri 4 ilin su idare sayfasından yayımlandı. 20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıklarıyla internette bakılan bu konuyla ilgili biz de detayları haberimizde yer verdik.

20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları bugünvatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

20 NİSAN SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Sinanoba Mah,Ulus Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Mimaroba Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:20.04.2021 02:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

 

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Dereağzı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.04.2021 08:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

 

İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Telsiz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.04.2021 08:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

7 Nisan su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

20 NİSAN SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 20.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 12:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:20.04.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.04.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : CUMHURİYET MAHALLESİ ANKARA CADDESİ VE ATATÜRK CADDESİ ARASINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER:CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ


MAMAK

Arıza Tarihi: 20.04.2021 07:30:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 17:00:00

Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 17.00a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Kutlu mahallesi'nin alt kotları ile Dereboyu caddesi


PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 19.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 17:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi, Sirkeli Yeşilova,Yeşilyurt Mahallesi Su Inşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 3-El Yüklenici Firması tarafından yapılacak DY1 Depo-Özel Harekat Merkezi Arası 250'lik Duktil boru İletim Hattı Bağlantı Çalışması nedeniyle 19.04.2021 Pazartesi günü saat 08.00-17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilova,Yeşilyurt mahallesinin bir kısmı ve Abadan Mahallesi


BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.04.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ,TOKİ KONUTLARI SOKAK VE BİR KISMI

20 NİSAN SALI İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - MALTEPE    

20.04.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 09:20 -11:20 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

KINIK - OSMANİYE    

20.04.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası  

OSMANİYE MAHALLESİ TAMAMEN ANA BOU ARIZASI NEDENİYLE 08:30 İLE 10:00 SAATLER ARASI SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR .

MENDERES - ÇUKURALTI    

20.04.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ÖZDERE ÇUKURALTI MAHALLESİ 2322 SOKAK YOLUN ÜST TARAFLARI VE CİVARI.

MENEMEN - BELEN    

20.04.2021 saat 08:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

URLA - SIRA, YENİ    

19.04.2021 saat 14:25 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

7 Nisan su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

20 NİSAN SALI İSU SU KESİNTİSİ

Şehitler Mah. / Gölcük

20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Piyalepaşa Mah. / Gölcük

20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Çiftlik Mah. / Gölcük

20/04/2021 09:12:34 ile 20/04/2021 10:45:39 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Mersincik Mah. / Derince

20/04/2021 09:05:27 ile 20/04/2021 11:00:38 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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