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20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

20 Nisan 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol
12:00
Galatasaray - Boluspor
TFF Elit U16 Ligi

GS TV

12:00
Fenerbahçe - Bandırmaspor
TFF Elit U16 Ligi

FB TV

12:05
WS Wanderers - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

13:00
Tokyo - Nagoya
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Oita - Kanazawa
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Tokushima - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30
Manisa FK - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:30
Galatasaray - Boluspor
TFF Elit U17 Ligi

GS TV

14:30
Fenerbahçe - Bandırmaspor
TFF Elit U17 Ligi

FB TV

16:00
BB Erzurumspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig

 TRT Avaz, Bein Sports Max 2

16:00
Ankaragücü - Altınordu
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:30
Qabala - Karabağ
Azerbaycan Kupası

CBC Sport

18:00
Menemenspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
Zira - Neftçi Bakü
Azerbaycan Kupası

 CBC Sport

19:00
Bohemians - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Karvina - Pardubice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Mlada Boleslav - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Banik Ostrava - Jablonec
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sigma Olomouc - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Slavia Prag - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Slovacko - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Teplice - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00
Lech Poznan - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
Panathinaikos - Lamia
Yunanistan Kupası

Bilyoner TV

19:45
Udinese - Salernitana
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Bordeaux - St. Etienne
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV,

20:00
Lorient - Metz
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

20:00
Monaco - Nice
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:00
Reims - Lille
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

20:00
Troyes - Clermont
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

20:00
Atletico Madrid - Granada
İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00
Hajduk Split - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
AIK Stockholm - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Göteborg - Djurgarden
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Mjallby - Sirius
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Norrköping - Hacken
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Sundsvall - Kalmar
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30
Alanyaspor - Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final

A Spor

21:00
Celta Vigo - Getafe
İspanya La Liga

Bilyoner TV, D Smart Kanal 90

21:30
Pogon Szczecin - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa

 Bilyoner TV

21:45
Chelsea - Arsenal
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:45
Everton - Leicester City
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:45
Newcastle - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:45
Leipzig - Union Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final

Smart Spor HD, Spor Smart

22:00
Juventus - Fiorentina
İtalya Kupası Yarı Final

 TRT Spor, Bilyoner TV

22:00
Manchester City - Brighton
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport 2

22:00
Angers - PSG
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Brest - Lyon
Fransa Ligue 1

 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Lens - Montpellier
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00
Marsilya - Nantes
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:00
Strasbourg - Rennes
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:30
Osasuna - Real Madrid
İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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