20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol

12:00

Galatasaray - Boluspor

TFF Elit U16 Ligi

GS TV

12:00

Fenerbahçe - Bandırmaspor

TFF Elit U16 Ligi

FB TV

12:05

WS Wanderers - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

13:00

Tokyo - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Oita - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Tokushima - Grulla Morioka

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30

Manisa FK - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

14:30

Galatasaray - Boluspor

TFF Elit U17 Ligi

GS TV

14:30

Fenerbahçe - Bandırmaspor

TFF Elit U17 Ligi

FB TV

16:00

BB Erzurumspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

16:00

Ankaragücü - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:30

Qabala - Karabağ

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

18:00

Menemenspor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

Zira - Neftçi Bakü

Azerbaycan Kupası

CBC Sport

19:00

Bohemians - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Karvina - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Mlada Boleslav - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Banik Ostrava - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sigma Olomouc - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Slavia Prag - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Slovacko - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Teplice - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Lech Poznan - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Panathinaikos - Lamia

Yunanistan Kupası

Bilyoner TV

19:45

Udinese - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00

Bordeaux - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV,

20:00

Lorient - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

20:00

Monaco - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

20:00

Reims - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

20:00

Troyes - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

20:00

Atletico Madrid - Granada

İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:00

Hajduk Split - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

AIK Stockholm - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Göteborg - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Mjallby - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Norrköping - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Sundsvall - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30

Alanyaspor - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final

A Spor

21:00

Celta Vigo - Getafe

İspanya La Liga

Bilyoner TV, D Smart Kanal 90

21:30

Pogon Szczecin - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Chelsea - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:45

Everton - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:45

Newcastle - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:45

Leipzig - Union Berlin

Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final

Smart Spor HD, Spor Smart

22:00

Juventus - Fiorentina

İtalya Kupası Yarı Final

TRT Spor, Bilyoner TV

22:00

Manchester City - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport 2

22:00

Angers - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Brest - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Lens - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Marsilya - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:00

Strasbourg - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:30

Osasuna - Real Madrid

İspanya La Liga

CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2