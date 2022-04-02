20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Nisan 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba maç programı...
20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Nisan 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
12:00
Galatasaray - Boluspor
TFF Elit U16 Ligi
GS TV
12:00
Fenerbahçe - Bandırmaspor
TFF Elit U16 Ligi
FB TV
12:05
WS Wanderers - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
13:00
Tokyo - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Oita - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:30
Manisa FK - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
14:30
Galatasaray - Boluspor
TFF Elit U17 Ligi
GS TV
14:30
Fenerbahçe - Bandırmaspor
TFF Elit U17 Ligi
FB TV
16:00
BB Erzurumspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
16:00
Ankaragücü - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:30
Qabala - Karabağ
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
18:00
Menemenspor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
Zira - Neftçi Bakü
Azerbaycan Kupası
CBC Sport
19:00
Bohemians - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Karvina - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mlada Boleslav - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Banik Ostrava - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sigma Olomouc - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Slavia Prag - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Slovacko - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Teplice - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lech Poznan - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Panathinaikos - Lamia
Yunanistan Kupası
Bilyoner TV
19:45
Udinese - Salernitana
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Bordeaux - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV,
20:00
Lorient - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
20:00
Monaco - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:00
Reims - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
20:00
Troyes - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
20:00
Atletico Madrid - Granada
İspanya La Liga
S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:00
Hajduk Split - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
AIK Stockholm - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Göteborg - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Mjallby - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Norrköping - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Sundsvall - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:30
Alanyaspor - Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Yarı Final
A Spor
21:00
Celta Vigo - Getafe
İspanya La Liga
Bilyoner TV, D Smart Kanal 90
21:30
Pogon Szczecin - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Chelsea - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
21:45
Everton - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
21:45
Newcastle - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
21:45
Leipzig - Union Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final
Smart Spor HD, Spor Smart
22:00
Juventus - Fiorentina
İtalya Kupası Yarı Final
TRT Spor, Bilyoner TV
22:00
Manchester City - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport 2
22:00
Angers - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Brest - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Lens - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:00
Marsilya - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
22:00
Strasbourg - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
22:30
Osasuna - Real Madrid
İspanya La Liga
CBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2