20 Ocak Çarşamba su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

20 Ocak Çarşamba günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 20 Ocak Çarşamba su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

20 OCAK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

20 Ocak Çarşamba tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

20 OCAK ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

20 Ocak Çarşamba tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

20 OCAK ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

20 Ocak Çarşamba tarihinde İzmi'rde yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

20 OCAK ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

20 Ocak Çarşamba tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.