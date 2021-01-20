20 Ocak Hava Durumu 2021 | Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor!
Meteoroloji'nin son verilerine göre yurtta Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde 5 ila 10 derece azalacağı belirtiliyor.
Nusret Gökçe koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medyadan paylaştı!
Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız hapse mi giriyor?
Ramo 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Nehir'in intikam planı!
20 Ocak 2021 Çarşamba 08:40
Benzer Videolar