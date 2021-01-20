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  3. 20 Ocak Hava Durumu 2021 | Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor!

20 Ocak Hava Durumu 2021 | Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor!

Meteoroloji'nin son verilerine göre yurtta Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde 5 ila 10 derece azalacağı belirtiliyor.

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20 Ocak 2021 Çarşamba 08:40
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