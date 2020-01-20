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  3. 20 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

20 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 20 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

20 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Macide ve gelini Aleyna mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 20 Ocak canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Cacıklı Köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Cacıklı Köfte tarifiCacıklı Köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Cacıklı Köfte tarifi

Özden Kaynana:

Burçin Gelin: 1 puan (kendi gelini)

Dilara Gelin: 2 puan

Elif Gelin: 3 puan                                          

Aleyna Gelin: 5 puan

Çiğdem Kaynana

Elif Gelin:  puan (kendi gelini)

Burçin Gelin:  puan

Aleyna gelin:  puan

Betül Gelin:  puan

Macide kaynana:

Aleyna Gelin:  Puan (kendi gelini)

Betül gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                                                     

Burçin Gelin: puan

Gönül Kaynana:

Dilara gelin: 5 (kendi gelini)

Aleyna gelin: 2 puan

Elif gelin: 3 puan 

Burçin gelin: 1 puan

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini "..." oldu.

Haftanın en düşük puanını ise ".." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "BURÇİN" oldu***



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