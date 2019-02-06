20 saatte 4 bin 58 metreye tırmandılar

Vadi Doğa Sporları Kulübü ile Arama Kurtarma ve Ekoloji Derneği (NASSAR) üyeleri, kış ayının çetin soğuna aldırış etmeden geceden çıktıları yolda 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü ve NASSAR üyelerinden oluşan 9 kişilik dağcı, Ömer Demez başkanlığında 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, yolların kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı kamp yükleriyle birlikte Bitlis Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesinden, Kışkıllı Köyü'ne doğru 6 kilometrelik yolu yürüdü. Gece vardıkları köyde saat 02.30'da tırmanışa başlayan dağcılar, sert rüzgardan dolayı büyük zorluklar çekti. Bu sırada 9 kişilik dağcı ekibinden bir kişinin kendisini rahatsız hissetmesi sonucu gruptan ayrılarak köye geri döndü. Grupta kalan 8 kişilik dağcı, 20 saat ve 36 kilometrelik yolu geride bırakarak saat 13.30 sıralarında Süphan Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı. Gerçekleştirilen zorlu etkinlikle ilgili konuşan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 9 kişilik dağcıyla soğuk havaya aldırış etmeden Süphan Dağı'na tırmandıklarını belirtti. Çetin kış şartlarına rağmen zirveye tırmanmayı başardıklarını dile getiren Demez, "Adrenalin ve başarıyla birleşince mutluluğuna söylenecek söz kalmadı. Süphan Dağı bütün güzelliklerini o gün bize sundu. Van Gölü üzerinde küme küme bulutların oluşması, gökyüzünün de tamamıyla açık ve güneşli olması güzel bir etkinliğe sonuçlandı" dedi.

Kaynak: İHA