20 sanatçıdan kadına yönelik şiddete karşı anlamlı sergi

Trump Art Gallery kadına yönelik şiddete, çocuk gelinlere ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 20 sanatçının buluştuğu "Mulier (Kadın)" adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kadına yönelik şiddete, çocuk gelinlere ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 20 sanatçının buluştuğu ve Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği "Mulier (Kadın)" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan Trump Art Gallery'de kapılarını açan sergide resim, heykel, fotoğraf, cam ve seramik sanatının bileşenlerinden oluşan eserleriyle katılan sanatçılar, kadının niteliğinin değişkenliklerini kendi perspektiflerinden ele alarak farklı şekillerde yorumluyor. Öte yandan zaman içinde kadının toplumdaki değişimi serginin sanatsal çerçevesini oluşturuyor.

'Mulier (Kadın)" karma sergisinde Aylin Örücü, Badem Kübra Kocalar, Burak Tekerli, Bülent Çınar, Büşra Kölmük, Cangül Gügük, Cemre Bozkurt, Deniz Küçükballılar, Ecem Yerman, Emel Özyol, Emir Furkan Tekkalmaz, İrem Kopuz, İrem Yılmaz, K. Muzaffer Gençer, Miray Durgut, Özgür Akpınar, Seza Çakır, Sezgi Tamer, Tuğba Matgöncü ve Zahit Yıldız olmak üzere 20 sanatçı eserleriyle yer alıyor.

SERGİNİN GELİRİ KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI'NA

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Trump Art Gallery'de açıldı. Farklı dallarda eser üreten 20 farklı sanatçı ile bir araya geldik" diyen Serginin Küratörü Kenan Bahadır Derre, "Toplumumuzda kadınların yaşadığı şiddet, küçük gelinler ve kadın sorunlarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışan sanatçılarla bir aradayız. Sergimiz mart ayı boyunca Trump Art Gallery'de sergilenecek. Elde edilen gelirin bir bölümü Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na bağışlanacak" şeklinde açıklamada bulundu.

Tarihin ilk çağlarında kadının toplumdaki değerinin doğurganlığıyla ölçüldüğünü ifade eden Kenan Bahadır Derre, "Zamanla kadının doğurganlığı, fiziksel anlatımın ötesine geçerek simgesel hatta sanatsal bir hal aldı" dedi.

KADININ ÖZGÜR VE GÜÇLÜ TAVRI "KANAT'LANDI

Seramik Sanatçısı Sezgi Tamer de sergienen eseri hakkında şunları söyledi:

Çalışmamda kadının olumlu taraflarını ele almak istedim. Günümüzde kadının özgür ve güçlü tavrını çalışmamda kanatlarla ifade ettim. Bu kanatlar onun özgürlüğünü, yaptığı her şeyde emin oluşunu ve dik duruşunu gösteriyor."

Kadının bu noktalara gelmesinin sanat açısından çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Sezgi Tamer, "Eskiden daha çok erkek sanatçıların çalışmalarıyla karşılaşıyorduk. Sanat konusunda kadınlar sonradan ön plana çıkmaya başladı. Ve şu anda da kadın sanatçılarımız arttı. Sergilerde artık daha çok kadın sanatçının katılımını görüyoruz" diye konuştu.

Sanatın sadece kadınları değil herkesi özgürleştireceğinin altını çizen Tamer, "Günümüzde herkesin sanatçı olmasa dahi sanatla uğraşması gerek. Hatta bunu küçük yaştan itibaren bütün çocuklara bulaştırmamız gerekiyor. Sanatın onları özgürleştireceğini öğretmemiz gerekiyor" dedi.

'KADIN'A ERKEK GÖZÜYLE BAKMAK…

Sergiye Abluka adlı eseriyle katılan Sanatçı Seza Çakır ise şunları ifade etti:

"Ben eserimde kadının içindeki güzelliği bir şekilde ortaya çıkartmak istedim. Fotoğrafa yeni bir boyut kazandırarak onu daha da güzelleştirmek istedim. Zaten güzel olarak belli bir şekilde konumlandırılmış bu varlıkları bir şekilde erkek bakış açısıyla yüceltmek istedim. Kadına kadın gözüyle bakmak farklı, erkek gözüyle bakmak farklı bir şey… Ve biz erkek olarak kadınlara baktığımızda hep çok güzel şeyler görüyoruz. Kusurlu görenler tabii ki olabiliyor ama biz bu sergiyi bir bakıma bunun için de kurmak istedik. Her erkeğin içinde bir kadın ruhu vardır. Detaycılığı vardır. Çünkü kadınlar çok detaycı insanlardır. Aslında bunu kadın-erkek diye ayırmak istemiyorum. Bu benim için bir bütün. Ben sanat yapmak istiyorum. Aslında buradaki kadın da benim için bir sanat objesiydi. O yüzden böyle bir sergiye katıldım."

Sergi, 5-31 Mart tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

DHA