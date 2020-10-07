20 saniyedeki bisiklet hırsızlığı kameralara böyle yansıdı!
Bursa'da bir genç, bisikletiyle kuruyemişçiye gelip alışveriş yapmak için içeriye girdi. Gencin dışarıda bıraktığı bisiklet bir süre sonra yanına gelen kasketli bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken bisiklet sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Erikli caddesinde yaşanan olayda bir kuruyemişçiye alışveriş için giren bir gencin dışarıda bıraktığı bisikleti saniyeler içinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedilirken durumu öğrenen genç hırsızın bulunması için polis ekiplerine şikayette bulundu. Polisin ise olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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07 Ekim 2020 Çarşamba 13:32
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