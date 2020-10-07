20 saniyedeki bisiklet hırsızlığı kameralara böyle yansıdı!

Bursa'da bir genç, bisikletiyle kuruyemişçiye gelip alışveriş yapmak için içeriye girdi. Gencin dışarıda bıraktığı bisiklet bir süre sonra yanına gelen kasketli bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken bisiklet sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.