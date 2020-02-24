20 sene sonra gelen galibiyet Kuşadası’nda coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı. Binlerce Kuşadalılar sokaklara dökülerek galibiyeti kutladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetinde Galatasaray taraftarları sokağa döküldü. Yaklaşık beş bin sarı kırmızı taraftarı Kuşadası sokaklarını meşale yakarak aydınlattı. Zaman zaman trafiğin aksadığı caddelerde korna çalan araçlar uzun konvoylar oluşturdu. Kalabalık daha sonra sahile inerek tezahüratlara devam etti.

Kaynak: İHA