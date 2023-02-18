20 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bazı okullarda eğitim ve öğretim yapılamayacak

İstanbul'da 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli bulunan 93 okulda eğitim ve öğretim yapılmayacağı, eğitim gören öğrencilerin depreme güvenli okullara nakledileceği duyuruldu.

Melahat Ersoy
Editör
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20 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bazı okullarda eğitim ve öğretim yapılamayacak

Yapılan yazılı açılamada, “51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

BAZI OKULLAR YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Açıklamada, “17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul’u derinden etkileyen Marmara depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimi tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) çerçevesinde İstanbul’da 1999 yılı öncesinde inşa edilen bin 418 okulun etütleri yapıldığında 67’sinin depreme dayanıklı, bin 351 okulun 769’u güçlendirildiği ve 367 okul yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okul ise Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yıkılarak yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulun 109’unun yıkılıp yeniden yapılması, 19’unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

20 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bazı okullarda eğitim ve öğretim yapılamayacak

DEPREME DAYANIKLI OKULLARDA EĞİTİM DEVAM EDECEK

Açıklamanın devamında, “Geçen yıl, bu 128 riskli okulun 35’indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek, okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı. Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17’sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun” denildi.

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