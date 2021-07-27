27 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal , Güneşin Kızları ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan dizi Baht Oyunu ekrana geliyor. İşte 27 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 27 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Yalan Dünya ve Camdaki Kız dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise romantik komedi konulu Baht Oyunu dizisi izleyicisiyle buluşuyor... 27 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07.00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Güneşin Kızları 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Yalan Dünya 16:15 Camdaki Kız 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Baht Oyunu