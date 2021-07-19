20 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sevcan'la Lezzet Yolunda ve Kalp Atışı dizilerinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV'de akşam sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle ekranda oluyor. İşte 20 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı...

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Show TV'de bugün ne var? Sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 20 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Kuzey Yıldızı İlk Aşk tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV ekranlarında oluyor... 20 TEMMUZ 2021 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 07:30 Kalp Atışı 10.00 Yeni Gelin 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show