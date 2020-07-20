20 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? Bakan Koca açıkladı

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 20 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün?

20 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında " Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadelerini kullandı.

19 TEMMUZ TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641, vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 14 milyon 647 bin 584’e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 608 bin 987 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 737 bin 852 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde tedavisi süren 5 milyon 300 bin 745 aktif vaka bulunuyor.

ABD SALGININ MERKEZİ OLDU

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 3 milyon 898 bin 550 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 143 bin 289 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (2 milyon 99 bin 896), Hindistan (1 milyon 118 bin 780), Rusya (771 bin 546), Güney Afrika (364 bin 328), Peru (353 bin 590), Meksika (344 bin 224), Şili (330 bin 930), İspanya (307 bin 335), İngiltere (294 bin 792), İran (273 bin 788), Pakistan (265 bin 83), Suudi Arabistan (250 bin 920), İtalya (244 bin 434), Türkiye (219 bin 641), Bangladeş (204 bin 525) Almanya (202 bin 845), Kolombiya (197 bin 278), Fransa (174 bin 674), Arjantin (126 bin 755), Kanada (110 bin 338), Katar (106 bin 648), Irak (92 bin 530), Mısır (87 bin 775), Endonezya (86 bin 521), Çin (83 bin 682), İsveç (77 bin 281), Ekvador (74 bin 13), Kazakistan (71 bin 838), Filipinler (67 bin 456), Umman (66 bin 661), Belarus (66 bin 95), Belçika (63 bin 893), Bolivya (59 bin 582), Kuveyt (59 bin 204), Ukrayna (58 bin 842), , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (56 bin 922), Panama (53 bin 468), Dominik Cumhuriyeti (52 bin 855), Hollanda (51 bin 725) ve İsrail (50 bin 289) ."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 79 bin 533, İngiltere 45 bin 300, Meksika 39 bin 184, İtalya 35 bin 45, Fransa 30 bin 152, İspanya 28 bin 420, Hindistan 27 bin 503, İran 14 bin 188, Peru 13 bin 187, Rusya 12 bin 342, Belçika 9 bin 800, Almanya 9 bin 163, Kanada 8 bin 852, Şili 8 bin 503, Kolombiya 6 bin 736, Hollanda 6 bin 136, İsveç 5 bin 619, Pakistan 5 bin 599, Türkiye 5 bin 491, Ekvador 5 bin 313, Güney Afrika 5 bin 33, Çin 4 bin 634, Mısır 4 bin 302, Endonezya 4 bin 143, Irak 3 bin 781, Bangladeş 2 bin 618, Suudi Arabistan 2 bin 486, Arjantin 2 bin 260, Bolivya 2 bin 151, Filipinler 1831, Ukrayna 1485, Panama 1096, Dominik Cumhuriyeti 981, Belarus 499, İsrail 409, Kuveyt 408, Kazakistan 375, BAE 339, Umman 318 ve Katar 157.”

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik Solunum yolu hastalığı

-Kanser gibi

-Sağlık Çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

HASTALIKTAN NASIL KORUNULUR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.