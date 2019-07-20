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20 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE- Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY18.00 Sarı-kırmızılılar yeni sezona yurtdışı kampında hazırlanıyor.BEŞİKTAŞ10.30 - 18.30 Siyah beyazlılarda çalışmalar çift idmanla sürecek.TRABZONSPOR- Bordo mavili takımın Avusturya kampı yolculuğu...

20 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılılar yeni sezona yurtdışı kampında hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ

10.30 - 18.30 Siyah beyazlılarda çalışmalar çift idmanla sürecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavili takımın Avusturya kampı yolculuğu başlayacak.

HAZIRLIK MAÇI

16.00 Medipol Başakşehir - Fortuna Düsseldorf

16.00 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

17:00 Çaykur Rizespor - Tractor

18:30 Göztepe - Eskişehirspor

ATLETİZM

- U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası devam ediyor.

DHA

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