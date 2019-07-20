20 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi
FENERBAHÇE- Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY18.00 Sarı-kırmızılılar yeni sezona yurtdışı kampında hazırlanıyor.BEŞİKTAŞ10.30 - 18.30 Siyah beyazlılarda çalışmalar çift idmanla sürecek.TRABZONSPOR- Bordo mavili takımın Avusturya kampı yolculuğu...
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılılar yeni sezona yurtdışı kampında hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ
10.30 - 18.30 Siyah beyazlılarda çalışmalar çift idmanla sürecek.
TRABZONSPOR
- Bordo mavili takımın Avusturya kampı yolculuğu başlayacak.
HAZIRLIK MAÇI
16.00 Medipol Başakşehir - Fortuna Düsseldorf
16.00 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
17:00 Çaykur Rizespor - Tractor
18:30 Göztepe - Eskişehirspor
ATLETİZM
- U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası devam ediyor.
DHA
HABERE YORUM KAT