20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne renkli açılış

Dünya Festivaller Birliği tarafından yedi kez dünyanın en iyi festivali seçilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde yapıldı. Bu yıl 20'ncisi, 26 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale 71 ülkeden 1420 kültür ve sanat elçisi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalin açılışında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ukrayna, Brezilya, Macaristan, Kıbrıs, Panama, İran ve Polonya'dan gelen kültür elçileri, yöresel halk oyunlarını sergiledi. Rengarenk kıyafetleriyle kendi ülkelerinin kültürünü İstanbullulara tanıtan yüzlerce kültür elçisi yoğun ilgi gördü. Festivale farklı ülkelerden gelen elçiler etkinliğin eğlenceli geçtiğini ve mutlu olduklarını söyledi. Öte yandan Macaristanlı bir genç İzmir Marşı'nı söyledi.

"Misafirperverliğimizi şehrimizin zenginliğini tanıtacağız"

Büyükçekmece Belediyesi'nin 20 yıldır kültürü ve sanatı temsil ettiğini vurgulayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İstanbul'da ve Türkiye'de uluslararası boyutta yapılan festivallerden bir tanesi ve Dünya Festivaller Birliği'nin ilk ve tek üyesi Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'dir. A kategorisinde, 20 yıldan beri ülkemizde kültürü ve sanatı temsil etmeye devam ediyor. Bu sene 20.'sini yapmaya başladığımız Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne 71 ülkeden 1420 sanat elçisi katılmaktadır. 71 ülkenin üniversite gençleri ilk defa bu festivalde bir araya geliyorlar. Sadece el sanatlarıyla burada haşır neşir olmuyorlar, sadece kukla yapmıyorlar aynı zamanda bu şehri tanıyorlar. Misafirperverliğimizi şehrimizin zenginliğini tanıtacağız" dedi.

"İstanbul'u Türkiye'yi Büyükçekmece olarak güzel temsil ediyoruz"

Festivalde her sene renkli görüntüler oluştuğunu aktaran Bilal Arslan, "Her sene tecrübemize dayanarak çok güzel bir festival yaptığımız kesin, İstanbul'u Türkiye'yi Büyükçekmece olarak çok güzel temsil ettiğimize inanıyorum. Her sene birbirinden renkli görüntülerle bitiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güzel aktiviteleri var çok eğlenceli"

Festivale Kıbrıs'tan gelerek ilk kez katıldığını söyleyen Şerife Sündü, "Güzel eğleniyoruz. İlk defa katılıyorum. Güzel aktiviteleri var çok eğlenceli güzel" şeklinde konuştu.

Festival boyunca çok sayıda ünlü ismin sahne alacağı konserler, sergiler ve çeşitli şovlar gerçekleştirilecek.

