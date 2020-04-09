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20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağında yeni karar

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağında yeni karar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek."  denildi.

Ayrıntılar gelecek...




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